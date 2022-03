Selbstbestimmt sterben

EXIT INTERNATIONAL/AAP/dpa Dem Leben selbst ein Ende setzen – der australische Botaniker Dadid Goodall an seinem 104. Geburtstag im schweizerischen Basel, wo er am 10. Mai 2018 aus dem Leben schied

Der Deutsche Bundestag plant noch vor der Sommerpause eine Orientierungsdebatte über die Beihilfe zum Suizid und die dazu vorliegenden Gesetzentwürfe, über die im Herbst 2022 entschieden werden soll. Mehrere Organisationen haben sich dazu bereits positioniert. So sieht die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN) den Gesetzgeber vor der Aufgabe, statt des gestrichenen Paragraphen 217 StGB (Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung) ein Suizidpräventionsgesetz zu verabschieden. »Suizidprävention ist eine der Aufgaben des zu beschließenden Gesetzes (…) Wir haben derzeit keine Regelung. Dadurch ist eigentlich alles erlaubt. Wir sind für eine Regelung, die sicherstellt, dass Menschen, die zum Beispiel durch eine psychische Erkrankung gar nicht zu einer freiverantwortlichen Entscheidung in der Lage sind, vor einem Suizid bewahrt werden und nicht von irgend jemandem ein Gläschen Natrium-Pentobarbital bekommen«, so DGPPN-Präsident Prof. Dr. Thomas Pollmächer.

Gesetz gekippt

Widerspruch kommt von verschiedenen Seiten. Das wäre nicht ungewöhnlich, würde im konkreten Fall nicht ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) von 26. Februar 2020 vorliegen, an dem sich das geplante Gesetz letztlich wird messen lassen müssen.¹ Die Richter und Richterinnen kippten damit nicht nur den erst 2015 vom Gesetzgeber im Strafgesetzbuch installierten und schon damals umstrittenen Paragraphen 217, der die geschäftsmäßige (im juristischen Sinn heißt »geschäftsmäßig« »wiederholt handelnd«) Förderung der Selbsttötung verbietet, sondern urteilten obendrein, dass in der Bundesrepublik jeder Mensch, ganz gleich, ob schwerkrank oder nicht, das Recht habe, selbstbestimmt aus dem Leben zu scheiden, was auch des Recht auf Hilfe beim Suizid einschließe. Paragraph 217 hatte die Hilfe beim Suizid unter Strafe gestellt. Weil jedoch die Selbsttötung nicht verboten ist, kann laut BVerfG auch die Hilfe dabei nicht strafbewehrt sein. Assistierter Suizid ist also zulässig. Die Richterinnen und Richter des BVerfG orientierten sich hierbei an der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte, die in Artikel 8 Absatz 1 eine Regelung zum Schutz des Privatlebens enthält. In diesem Artikel sieht der Europäische Gerichtshof das Recht jeder Person verankert, selbst zu entscheiden, wie und zu welchem Zeitpunkt ihr Leben enden soll.

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist Deutschland zur Rechtsordnung von 1871 zurückgekehrt. Erst 2015 hatte der Bundestag den bis dahin beschrittenen Weg zu mehr Selbstbestimmung verlassen und stellte, erstmals in der deutschen Strafrechtsgeschichte, eine Form der Beihilfe zum Suizid unter Strafe.

Eine Auftragserteilung an den Gesetzgeber für ein neues Gesetz enthielt der Karlsruher Spruch nicht. Die Richterinnen und Richter hielten das offenbar nicht für erforderlich. Die Prüfung freiverantwortlichen Handelns in solchen Fällen ist sowieso vorgeschrieben. Prof. Dr. Georg Marckmann, Vorstand des Instituts für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, findet das richtig. Man solle möglichst wenig gesetzlich regeln. Auch im Fall des assistierten Suizids sei das weder effektiv noch wünschenswert: »Die Anforderungen an die Prüfung der selbstverantwortlichen Entscheidung durch den Suizidenten kann man in einem Gesetz verankern, muss es aber nicht«, erklärt er im Gespräch. Die Regelung ließe sich beispielsweise auch in das Berufsrecht verlagern. »In der Schweiz ist die Akademie der medizinischen Wissenschaften dafür zuständig; analog könnte in Deutschland die Bundesärztekammer eine Vorgabe erstellen, unter welchen Bedingungen Ärzte Beihilfe zur Selbsttötung leisten können.« Wie er vertreten viele Ethiker und Medizinrechtler die Auffassung, dass es keiner gesonderten gesetzlichen Regelung bedürfe. Im Zusammenhang mit dem assistierten Suizid hätte eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes ausgereicht.

Marckmann findet es auch nicht überzeugend, für die notwendige Prüfung der freiverantwortlichen Entscheidung spezielle Beratungsstellen einzurichten. »Wieso kann das nicht alles in einer ärztlichen Hand liegen: die Prüfung, die Medikamentenverordnung und – wenn gewünscht – auch die Sterbebegleitung? Warum sollte sich der zum Suizid Entschlossene einen Arzt nicht selbst auswählen dürfen, zum Beispiel seinen Hausarzt, der ihn seit langem kennt, der die Umstände viel besser einordnen kann, dem der Betroffene auch mehr Vertrauen schenkt als einem Fremden? Um Missbrauch vorzubeugen, könnte man die Prüfung der Freiverantwortlichkeit durch einen zweiten, unabhängigen Arzt vorsehen.«

Der Druck von seiten eines Teils der Ärzteschaft, insbesondere der Psychiater und Palliativmediziner, der Kirchen und weiterer Kreise war aber offenbar so stark, dass bereits kurz nach dem BVerfG-Urteil der erste Gesetzentwurf zur Neuregelung des assistierten Suizids vorlag. Inzwischen sind es drei. Fünf weitere parlamentsexterne, unter anderem vom Humanistischen Verband Deutschlands, haben schon per se keine Chance auf Erfolg, wurden aber auch als Anregung nicht in die Entwürfe der Abgeordneten aufgenommen.

Rolle der Religion

Marckmann sieht den Einfluss der Kirchen kritisch: »Die Religion spielt wahrscheinlich eine große Rolle bei der Entscheidung des einzelnen für oder gegen einen Suizid. Religion kann sinnstiftend für viele sein, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer Kirche. Aber wir leben in einem säkularen Staat. Religion ist Privatsache. Sie darf nicht zur Grundlage für allgemeine gesellschaftliche Regelungen gemacht werden. Die Kirchen sollten deshalb auch keinen Einfluss auf solche Gesetze und die darin enthaltenen Regelungen nehmen, da sie partikulare Interessen vertreten. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Punkt sehr klar formuliert: Die Bewertung, ob das eigene Leben lebenswert ist oder nicht, obliegt nur dem einzelnen Menschen, ebenso die Konsequenz, die er aus der Beurteilung zieht.«

Kein Problem, könnte der Laie denken, solange der Suizid an sich nicht verboten ist und ein Arzt ein Rezept beispielsweise für Natrium-Pentobarbital verschreiben darf. Den Rest – die Einnahme – schafft man noch allein. Irrtum. Erstens schaffen das aufgrund schwerer Erkrankungen nicht alle. Zweitens zielt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf einen würdevollen Tod. Es will ja gerade das wilde, würdelose Sterben – sei es beim Sprung aus dem Fenster, von einer Brücke oder vor einen Zug – verhindern helfen. Es zwingt auch niemanden, der Einschätzung eines Arztes oder einer anderen Person zu folgen, die das Leben des Suizidenten doch noch für lebenswert hält. Im Gegenteil. Darüber entscheidet der einzelne allein.

Der Gesetzentwurf mit den wenigsten Regularien ist der von Renate Künast und Katja Koil (beide Bündnis 90/Die Grünen). Es folgen die von Katrin Helling-Plahr (FDP) und Karl Lauterbach (SPD). Viel bürokratischer gerät der Entwurf von Kirsten Kappert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen) und Lars Castellucci (SPD). Castellucci argumentiert in einem Artikel, »die meisten Menschen mit Suizidgedanken wollen nicht unbedingt sterben, aber sie wollen nicht so leben, wie es ihre aktuelle Situation ist oder wie sie es vielleicht angesichts einer Krankheit oder auch sozialen Notlage für die nächste Zeit erwarten«. Das sind aber Umstände, die mit der Situation in Krankenhäusern, Pflegeheimen (Stichwort: Personalmangel), in Beratungsstellen, mit nicht ausreichender Prävention auf vielen Gebieten, mit der Krise auf dem Gebiet der Psychotherapie (lange Wartezeiten) und nicht zuletzt mit der sozialen Lage angesichts wachsender Armut zu tun haben. Diese Zustände sind unbedingt zu verändern. Sie werden aber nicht durch ein Gesetz zum assistierten Suizid geändert. Castelluccis These: »Einer Förderung des Suizids käme es gleich, wenn Angebote des assistierten Suizids leichter zugänglich wären als beispielsweise solche zur palliativen Versorgung, zu guter Pflege im Alter oder Hilfe in psychischen und psychosozialen Krisen.« Das ist zynisch und heißt nichts anderes als: Wir müssen den assistierten Suizid solange unterbinden, bis die Versorgung besser geworden ist. Eine befremdliche Logik.

Berliner Appell

Die Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS), Dignitas Deutschland, der Verein Sterbehilfe und die Giordano-Bruno-Stiftung – allesamt Gegner eines neuen Paragraphen 217 – haben am 21. Februar 2022 im Haus der Bundespressekonferenz ihren »Berliner Appell« mit zehn Forderungen für eine humane Suizidhilfe in Deutschland vorgestellt.² Sie wenden sich nicht nur an Abgeordnete, sondern an die ganze Bevölkerung, an der die für den Herbst geplante Verabschiedung eines Gesetzes zum assistierten Suizid womöglich unbemerkt vorübergeht angesichts Corona, Krieg in der Ukraine und steigender und zum Teil existenzgefährdender Inflation. Zu den Forderungen gehören der Verzicht auf eine Pflichtberatung und generell vorgeschriebene Wartefristen, die Zulassung der Verwendung von Natrium-Pentobarbital wegen größerer Sicherheit, keine Diskriminierung von Menschen in Pflege- und Seniorenheimen sowie korrekte Berichterstattung über die aktuelle Rechtslage. Die Organisationen weisen zudem die Unterstellung zurück, sie hätten kommerzielle Interessen. Die Kosten für Suizidhilfe seien so bemessen, dass Professionalisierung und Einhaltung von Qualitätsstandards möglich seien.

Der Appell enthält auch eine Kritik am Begriff »Suizid«. Suizidalität, so die Verfasser, sei eine Diagnose, die ein Krankheitsbild beschreibe. Dauerhafte und wohlüberlegte Entscheidungen über das eigene selbstbestimmte Lebensende sollten davon abgegrenzt werden.

Ob Absicht oder nicht, der Begriff Suizid weist womöglich darauf hin, wie nicht nur Mediziner Menschen mit Todesabsichten betrachten. Zu 60 bis 90 Prozent stufen Psychiater und Psychotherapeuten sie als psychisch krank ein – so geschehen beim Kongress der DGPPN im Herbst 2021 auf einer Pressekonferenz durch Katharina Domschke (Uniklinik Freiburg). Ute Lewitzka vom Universitätsklinikum Dresden, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, hält diese oft genannten Zahlen von psychisch Kranken unter den Suizidenten für zu hoch. Sie weist im Gespräch auf ein weiteres Problem hin: Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung wird in Deutschland ein Teil der Suizide von den statistischen Landesämtern in die sogenannte R-Kategorie – das bedeutet »sonstige Todesursachen« – eingeordnet. »Das geschieht zum Schutz des Verstorbenen, denn diese Daten sind grundsätzlich öffentlich zugänglich. Das ist vom Standpunkt des Datenschutzes nachvollziehbar, für die Forschung aber problematisch, denn es führt zu Verzerrungen, wenn wir nicht wissen, wie hoch der Anteil der Suizide unter den ›sonstigen Todesursachen‹ tatsächlich ist. Für uns wäre es schon relevant, ob es zehn oder einhundert Prozent sind.«

Für Lewitzka steht fest, dass auch ein gesunder Mensch unter Umständen nicht freiverantwortlich handeln kann – zum Beispiel durch Beeinflussung oder gar Druck durch Angehörige. »Umgekehrt gehen wir bei psychisch Kranken in vielen Fällen – zum Beispiel bei der Einwilligung in eine Operation – von einem freiverantwortlichen Handeln aus. Im Zusammenhang mit dem Suizid ist das, weil es eine unumkehrbare Handlung ist, jedoch schwieriger zu beurteilen. Ob eine autonome Entscheidung vorliegt, muss deshalb bei jedem Suizidenten nachgefragt und geprüft werden, nicht nur bei psychisch Kranken. Aber gerade bei psychischen Erkrankungen ist der Langzeitverlauf wichtig für die Beurteilung. In einer halben Stunde kann der beste Arzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit entscheiden, ob sein Gegenüber freiverantwortlich handelt und ob sein Wunsch dauerhaft sein wird.« Auch bei den geplanten Wartezeiten bis zur Genehmigung des assistierten Suizids würde sie deshalb gern zwischen verschiedenen Suizidentengruppen differenzieren.

»Ich weiß, dass viele Menschen diese Wartezeiten zu lang finden. Aber gerade bei psychisch Kranken muss ich eine lange Dauer befürworten, braucht es doch oft Wochen, bevor zum Beispiel ein Medikament oder eine Therapie überhaupt anschlägt. Ich muss da an den Fall eines schwer Depressiven denken, den ich jahrelang, auch mit experimentellen Verfahren, behandelt habe – ohne Erfolg. Und dann gab es ein persönliches Ereignis und innerhalb weniger Wochen veränderte er sich zusehends zum Positiven. Ich würde deshalb gern immer alle Optionen probieren und nicht aufgeben.« Auf die Frage, ob der Patient nicht dennoch das Recht habe, nichts mehr probieren zu wollen, sondern jetzt selbst über Ende oder Fortsetzung seines Lebens zu entscheiden, räumt sie ein: »Ich gebe zu, dass ich eben auch durch meine ›psychiatrische Brille‹ schaue.«

Es fehlt also nicht immer am Vorstellungsvermögen von Medizinern und anderen Fachärzten, wenn sie einen Suizid aufhalten oder verhindern wollen; bisweilen ist es auch die aufrichtige Sorge um Patienten, die sie in großer Zahl kennen und unbedingt schützen wollen. An der Rechtslage ändert das jedoch nichts.

Paternalistischer Gestus

Michael Bauer, Politologe und Vorstand der Humanistischen Vereinigung, erklärt im Gespräch, er fühle sich bei Betrachtung des jüngsten fraktionsübergreifenden Gesetzentwurfs³ an das Verbot der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch erinnert. »Schon wieder will der Gesetzgeber etwas ganz ähnliches vorschreiben. Der Entwurf geht weit hinter das zurück, was ich mir unter wirklicher Autonomie der Betroffenen vorstelle. Da ist wieder ein paternalistischer Gestus drin. Es geht den Verfassern allem Anschein nach nicht darum, dem einzelnen einen würdevollen Suizid zu ermöglichen, sondern diesen so schwer wie möglich zu machen, wenn nicht gar zu verhindern.«

Dennoch bringt er Verständnis dafür auf, dass die Mehrheit der Gesetzentwürfe dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts bisher nicht entspricht. »Das Gericht gibt ein juristisches Urteil ab. Danach muss man prüfen, was gesellschaftlich mitgetragen wird, und die richtige Balance finden. Die ist meines Erachtens mit dem zuletzt vorgelegten Gesetzentwurf noch nicht gegeben. Die große Mehrheit der Bevölkerung möchte sich in dieser Frage nicht bevormunden lassen. Dennoch: Im staatlichen System, in der Politik und im Bereich mancher gesellschaftlicher Akteure gibt es teilweise aus guten, teilweise aus weniger guten Gründen an einigen Stellen keine Bereitschaft, dem Karlsruher Urteil uneingeschränkt zu folgen. Das mag man bedauern, aber man muss es zur Kenntnis nehmen. In dieser Lage finde ich es richtig, das Mögliche auszuloten und damit zu vermeiden, dass es zu einer Spaltung in der Bevölkerung kommt, dass Suizidenten stigmatisiert werden und mit ihnen alle, die ihnen zur Seite stehen.«

Umstritten sind auch die verschiedenen in den Gesetzentwürfen enthaltenen unterschiedlichen Beratungskonzepte. Eine verpflichtende Beratung lehnen viele ab, darunter die DGHS. Beratung sollte ergebnisoffen sein, auf Wunsch stattfinden und die Beratungsstelle frei wählbar sein. Einige Entwürfe zielen auf die Schaffung eines Beratungsstellennetzwerks mit speziell ausgebildetem Personal ab. Dagegen sprechen nicht nur der enorme Aufwand sowie die Unterschätzung der Beschäftigten, darunter viele Psychologinnen und Psychotherapeuten, in bereits bestehenden Beratungseinrichtungen. Solche eigens für Suizidenten eingerichteten Beratungsstellen, so befürchten viele, würden nicht ergebnisoffen beraten, sondern versuchen, dem zur Selbsttötung entschlossenen seine Absicht auszureden.

Auch Michael Bauer sieht keine Notwendigkeit, ein neues Netzwerk an Beratungsstellen speziell für Suizidenten zu schaffen. »Die Humanistische Vereinigung versteht sich als einer von zahlreichen Trägern, die für Beratung in Frage kommen.« Bei der speziellen Suizidberatung könne man auf bereits bestehende Erfahrungen und Einrichtungen aufbauen. »Der Finanzaufwand dafür ist übersichtlich. Viele Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Psychologen und Psychotherapeuten sind dem Wert der Ergebnisoffenheit in ihrer Beratungspraxis bereits auf der Grundlage ihrer Berufsethik verpflichtet. Viele von ihnen sind qualifiziert, diese Beratung übernehmen zu können. Heikel wird es, wenn die weltanschauliche Orientierung des Trägers dagegen steht. Diese Problematik kennen wir zum Beispiel bereits aus der katholischen Schwangerschaftskonfliktberatung. Man muss in jedem Fall ein pluralistisches Netz zusammenstellen, bei dem den zur Selbsttötung Entschlossenen die Entscheidung überlassen bleibt, bei welcher Beratungsstelle sie Rat suchen möchten.«

Dr. Martin Gossmann, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, der für den Verein Sterbehilfe tätig ist, bedauert, dass weder er noch Sterbehilfe-Organisationen von Medizinrechtlern oder Abgeordneten in die Vorbereitung von Gesetzentwürfen einbezogen worden sind. »Diese Organisationen haben viel Erfahrung, aber auf die Idee, mit uns zu reden, unsere Erfahrungen zu nutzen, kommt niemand von denen. Anders als die Verfasser, anders als die meisten Ärzte, haben wir mit vielen Menschen gesprochen, die ihr Leben beenden wollten. Uns meinte man 2015 verbieten zu müssen und wurde nun durch das Karlsruher Urteil eines Besseren belehrt. Aber werden daraus die richtigen Schlüsse gezogen? Ich finde, nein.«

Überraschend still verhalten sich derzeit noch der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) und die Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs). Das überrascht um so mehr, als der BDP viele Jahre lang auf die besondere Expertise gutausgebildeter Psychologen zum Beispiel auf dem Gebiet der Diagnostik allgemein und auf Spezialfeldern (in diesem Zusammenhang vor allem Diagnostik des freien Willens, Persönlichkeitsdiagnostik und Palliativdiagnostik) hingewiesen hat. Noch werden in den Gesetzentwürfen ausschließlich Ärzte erwähnt, die die Anträge auf assistierten Suizid prüfen und am Ende über sie entscheiden sollen. Zu diesen soll in jedem Fall ein Psychiater und jemand, der Erfahrungen mit Patientenverfügungen hat, gehören.

Kein Dammbruch

Von verschiedenen Seiten wurde infolge des Karlsruher Urteils ein Dammbruch bei assistierten Selbsttötungen erwartet (dieser ist allerdings nicht eingetreten). Auch Zahlen aus Ländern, in denen schon länger ein liberalerer Umgang mit Suizid erfolgt, belegen keinen solchen Dammbruch; zudem ist die Vergleichbarkeit schwierig, da Daten unterschiedlich erhoben werden.

»Sollte es wider Erwarten doch dazu kommen, brauchen wir eine gute Evaluation«, so Georg Marckmann. »Es darf nicht sein, dass wir bei einer steigenden Zahl von assistierten Suiziden daraus die falschen Konsequenzen ableiten: nicht die Lebensbedingungen verbessern, sondern mit noch mehr Einschränkungen bis hin zu Verboten reagieren. Schon jetzt habe ich Sorge, dass man bei den vielen Gedanken, die man sich über die Beratung von einzelnen macht, die systemischen Lebensbedingungen aus dem Blick verliert.« Es bestehe die Gefahr, dass man das Hauptziel der Gespräche mit den Suizidenten ausklammere: »Die Kernaufgabe ist doch, dem Betroffenen eine informierte, freiverantwortliche Entscheidung zu ermöglichen; im Einklang mit den längerfristigen Werthaltungen, wie wir das auch bei medizinischen Behandlungsentscheidungen tun. Die vom Betroffenen gefällte Entscheidung müssen wir ermöglichen und nicht verhindern – egal, ob diese am Ende dem beteiligten Arzt oder Berater gefällt, ob er sie für angemessen hält oder nicht.«

Anmerkungen:

1 https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200226_2bvr234715.html

2 https://www.dghs.de/fileadmin/content/07_presse/01_Presseerklaerungen/pdf/Berliner_Appell.pdf

3 https://kappertgonther.de/wp-content/uploads/2022/01/22.01.26-Gesetzentwurf-Suizidhilfe.pdf