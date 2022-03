Politische Wurfkunst

Peter Kneffel/dpa Gut für die Birne, schlecht für die Laune: Helmut Kohl nach dem legendären Eierwurf (Halle, 10.5.1991)

Am 16. März ist wurde der Deutsche Hörbuchpreis 2022 vergeben. Regisseurin Christiane Ohaus und Komponistin Stephanie Nilles teilen sich die Auszeichnung in der Kategorie »Bestes Hörspiel« für ihr Stück nach John Steinbecks »Jenseits von Eden« (NDR/Der Hörverlag). Zur »Besten Interpretin« wurde Schauspielerin Martina Gedeck gekürt für ihre Lesung des Romans »Nastjas Tränen« von Natascha Wodin (Argon-Verlag). Edgar Selge erhielt den Preis in der Kategorie »Bester Interpret« für den Vortrag seines Romans »Hast du uns endlich gefunden« (Argon-Verlag). Die Jurys haben sich bei den Begründungen wie stets sehr bemüht, hier alle aus Platzgründen in einem Satz zusammengefasst: »Hinter dem Ringen zwischen Gut und Böse fügt dichte Atmosphäre zusammen zu einem außergewöhnlichen Ganzen, das vorführt, wie wir Menschen sind und wie wir sein könnten, ein intimer Dialog mit uns in nahezu greifbare Präsenz, mit der die Tragik als auch die komischen Aspekte herausgearbeitet werden, stellenweise absurd, traurig und von fesselnder Poesie.« Schön, nicht?

Nächste Station der DT-64-Wanderausstellung »Power von der Eastside« ist Berlin. Zur Vernissage am 24. März um 19 Uhr in der Brotfabrik werden Sendelegende Marion Brasch, ihr DT-Kollege Jörg Wagner, Kurator Alexander Pehlemann und Medienexperte Heiko Hilker erwartet. Die Ausstellung wird bis 3. April gezeigt.

Vorschläge für die nächsten sieben Tagen im Radio: Morgen ist Autor und Verleger Michael Krüger zu Gast in der »Lesezeit«. Er liest aus seiner gogolesken Erzählung »Was in den zwei Wochen nach der Rückkehr aus Paris geschah« (Mi., 20.30 Uhr, DLF). Einem Klassiker aus dem Jahr 1982 leiht ab Donnerstag Sithembile Menck elf Folgen lang in den »Radiotexten« ihre Stimme: »Die Farbe Lila« von Alice Walker (21.05, Bayern 2). Im Südwesten kann man ein anregendes »SWR-2-Feature« anhören, es geht in »Torte statt Worte – Anleitung zur politischen Wurfkunst« um die sachgemäße Verwendung fliegender Nahrungsmittel als alternative Form des politischen Protests (Do., 15.05 Uhr). Am Freitag bringt das Münchner freie Radio Lora 92,4 das Magazin »Frauen in der Kultur«, Anita Härle fragt, wo Frauen im Kulturbereich noch unterrepräsentiert sind und welche Fördermöglichkeiten es gibt (17 Uhr). Durch »Das diamantene Auge der Wirklichkeit« schauen die Deutschlandradios in der »Langen Nacht über Bohumil Hrabal« (Wdh. v. 2014, Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur und 23.05 Uhr, DLF). In der Wohnung der 95jährigen Trudy Jeremias in Manhattan treffen sich immer noch Deutsche und Österreicher, die einst auf der Flucht vor den Nazis in die USA emigriert sind. Katharina Menschick durfte dort »Hörbilder« machen: »New York: Emigrant/innen am Stammtisch seit 1943« (Sa., 9.05 Uhr, Ö 1). In der neuen Reihe »Feminist Gangsta« auf SWR 2 folgt am Samstag abend der erste von drei Teilen der Hörspielfassung von Tawni O’Dells Krimi »Wenn Engel brennen« (SWR/HR 2022, 19.05 Uhr). Der Titel des Buchs »Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich« fasst gut zusammen, was der angesehene Jurist Ronen Steinke darin behauptet. Er beantwortet am Sonntag morgen den Hörern »Fragen an den Autor« (9.04 Uhr, SR 2). Im »Hörspiel am Sonntag« präsentiert WDR 5 den »Niemand« von Ödön von Horvath in einer prominent besetzten deutsch-österreichischen Koproduktion (WDR/ORF 2016, 17.04 Uhr). Schließlich zum Ende des Wochenendes vier Stunden »Jazz extra« mit »Musik und Berichten von der 51. Internationalen Jazzwoche Burghausen« (So., 20.05 Uhr, BR Klassik).