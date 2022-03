Spiel auf Zeit

Marko Djurica / Reuters

Russland hat Hoffnungen auf einen raschen Erfolg der Verhandlungen mit der Ukraine gedämpft. Es sei zu früh, Fristen zu nennen, sagte Kremlspecher Dmitri Peskow zu Äußerungen des ukrainischen Präsidentenberaters Oleksy Arestowitsch über die angebliche Möglichkeit einer Einigung innerhalb von zwei bis drei Wochen. Die Arbeit der Verhandlungsdelegationen sei kompliziert, so Peskow; es sei schon positiv, dass sie überhaupt weitergehe. Zuvor hatte ein russischer Teilnehmer an den Gesprächen Hoffnung auf ein relativ schnelles Ende der Kampfhandlungen gemacht.

Dass der Kremlsprecher jetzt auf die Bremse getreten ist, könnte mit dem Versuch Russlands zusammenhängen, doch noch über Entscheidungen auf dem Schlachtfeld verhandlungsrelevante Vorteile erringen zu können. In Frage kommen dafür zwei Abschnitte. Der eine ist die Region nordwestlich des Donbass. Dort sollen nach ukrainischen Medienberichten russische Truppen in der Stadt Izjum entweder den den Ort teilenden Fluss Sewerskj Donez forciert oder in der Region Pontonbrücken angelegt haben. Jedenfalls sprengten ukrainische Truppen etwa 40 Kilometer südöstlich eine wichtige Brücke, die Angreifern den Weg auf die Stadt Slawjansk im Gebiet Donezk eröffnet hätte. Im Hinterland der ukrainischen Truppen im Donbass zerstörten russische Raketen nach Angaben des Verteidigungsministeriums mehrere Hangars auf dem Militärflugplatz von Kramatorsk; die ukrainischen Verluste betrügen ein Flugzeug und mehrere Hubschrauber. Unabhängige Bestätigungen dieser Angaben sind schwierig; die Ukraine räumt eigene Verluste gewöhnlich nur ein, wenn es um Zivilisten geht. Erst recht sind russische Meldungen darüber, dass ukrainische Truppen im Donbass inzwischen öfter desertierten oder sogar kompanieweise ihre Waffen wegwürfen, nicht zu überprüfen.

Als zweite Richtung eines möglichen russischen Angriffs deutet sich ein Vorstoß aus dem Bezirk Cherson auf die Industriestadt Kriwoj Rog an. Nach ukrainischen Angaben wurden russische Truppen inzwischen nahe der Ortschaft Nowoworonzowka am Nordufer des dortigen Dnipro-Stausees gesichtet, die noch etwa 50 Kilometer von Kriwoj Rog entfernt ist. Von dort aus könnte sowohl das Industriegebiet Dnipro/Saporischja von Westen aus direkt angegriffen oder durch einen Vorstoß nördlich auf Krementschug der ganze Dnipro-Bogen abgeschnitten werden. In der Nacht wurde der bisher nicht angegriffene Flugplatz von Dnipro durch russische Raketen schwer beschädigt. Der ukrainische Gouverneur der Region teilte mit, die Wiederherstellung werde lange dauern. In Kiew wurden wieder mehrere Wohnhäuser und die Metrostation Lukjaniwska durch Treffer beschädigt. Im Fall der U-Bahn-Station spekulierte das ukrainische Portal strana.news darüber, dass möglicherweise das nahegelegene Rüstungswerk »Artjom« habe getroffen werden sollen. Dort wird Artilleriemunition hergestellt. In Riwne in der Westukraine zerstörte ein russischer Luftangriff den Sendeturm des ukrainischen Fernsehens. Mindestens neun Personen kamen ums Leben.

Als Geste der Solidarität mit der Ukraine reisten am Dienstag die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien, Mateusz Morawiecki, Peter Fiala und Janez Jansa, nach Kiew. Nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes benutzten die drei Politiker den Zug, um nicht etwa von einer russischen Rakete abgeschossen zu werden. Die Delegation der drei ostmitteleuropäischen Politiker war auf dem letzten EU-Gipfel in Versailles beschlossen, aber bisher geheim gehalten worden.

Die EU beschloss unterdessen neue Sanktionen gegen Russland. Sie betreffen ein Verbot des Handels mit Eisen und Stahl, der Lieferung bestimmter Stahlerzeugnisse sowie von Luxusgütern im Wert von mehr als 300 Euro, außerdem dürfen europäische Ratingfirmen künftig keine Bewertungen der Kreditwürdigkeit russischer Unternehmen mehr vornehmen. Die Ukraine bezifferte ihre geschätzten Verluste durch den Krieg auf etwa 500 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl nannte gegenüber der US-Wirtschaftszeitschrift Forbes der ukrainische Finanzminister Sergej Martschenko. Von den 26 Verwaltungsbezirken der Ukraine seien zehn von Zerstörungen betroffen, darunter die wichtigsten Industrieregionen. Schon vor einigen Tagen hatte die ukrainische Nationalbank von einem Rückgang des ukrainischen Bruttoinlandsproduktes um die Hälfte infolge des Krieges gesprochen.