Henkerphilosophie

In seiner Abhandlung »Die Schwärze im Eingang des Tunnels« hielt Peter Hacks 1990 fest: »Den Nordamerikanern gehört der Persische Meerbusen, auf einen räudigeren Hund kann die Welt nicht kommen. Sehen Sie, wenn man einmal unten ist, ist man durch (…) Zum guten und unverhofften Schluss also: Das von vielen erwartete und von allen gespürte Weltende hat stattgefunden – und war wieder einmal nicht das Weltende und war wieder einmal bloß das Ende der Zivilisation. Vorher sieht eben alles schlimmer aus.« Der Dichter konnte nicht ahnen, dass die USA gut 30 Jahre später die EU-Beziehungen zu Russland diktieren und die deutsche Außenministerin sich vorgenommen hat, eine Atommacht zu »ruinieren«.

Die Besitzübernahme des Persischen Golfs durch die USA wurde von einem ihrer begabteren politischen Wortgirlandendreher namens Francis Fukuyama zum »Ende der Geschichte« erklärt. Gemeint war: Wir sind die einzige Weltmacht. Dabei wurde trotz zahlreicher illegaler Kriege zunächst nichts, jetzt vielleicht doch, wie Fukuyama heute erklärt. Am Freitag veröffentlichte die Neue Zürcher Zeitung »Zwölf Thesen zum Krieg in der Ukraine« von ihm. Überschrift: »Nur eine Niederlage der russischen Truppen kann das Gemetzel stoppen.« Zu solchen Vorhersagen drängt Fukuyama das unsichere Geläuf, in dem er sich aufhält. Er sei gerade in Skopje, Nordmazedonien. Das gehört nach der blutigen Zerschlagung Jugoslawiens seit 2020 der NATO an, was Fukuyama nicht erwähnt. Die »humanitären Interventionen« der 90er Jahre haben sich also gelohnt. Fukuyama merkt allerdings an, die verfügbaren Informationen über den Ukraine-Krieg seien dort »die gleichen« wie anderswo. Abgesehen von der Nähe der Zeitzone zum Geschehen »und bis auf die Tatsache, dass Putin auf dem Balkan mehr Unterstützung genießt als in anderen Teilen Europas. Das liegt vor allem an Serbien und daran, dass das Land das Programm des russischen Nachrichtensenders Sputnik empfängt«. Das erinnert an den Witz: Der Henker sagt dem Delinquenten, der zu spät zur Hinrichtung kommt, das könne er nachvollziehen. In Belgrad sind offenbar noch nicht genug NATO-Bomben gefallen.

Fukuyamas aktuelle Henkerphilosophie besagt: »Russland steuert auf eine klare Niederlage in der Ukraine zu.« Das sehen offenbar die Mitglieder der ukrainischen Verhandlungsdelegation bei den Friedensgesprächen mit Russland anders, aber Verhandlungen spielen bei Fukuyama keine Rolle. Denn: »Eine Beendigung des Krieges durch Diplomatie ist unmöglich, solange der Kollaps der russischen Armee nicht eingetreten ist. Es gibt keinen denkbaren Kompromiss, der sowohl für Russland als auch für die Ukraine akzeptabel wäre, wenn man die Verluste bedenkt, die beide bisher erlitten haben.« Richtig: Kriegsverlängerung um jeden Preis, einschließlich Drohung mit Atomwaffen wie durch den ukrainischen Botschafter in Deutschland schon vor einem Jahr oder durch dessen Präsidenten kürzlich in München, ist die Parole für die EU-Europäer. Etwas anderes als ein mögliches atomares Schlachtfeld ist Europa aus Washingtoner Sicht seit 1945 noch nie gewesen – ob fürs »Roll Back«, fürs »Containment« oder das »Ende der Geschichte«. Letzteres erhält bei Eskalation bis zur Atombombe erst seinen Sinn.

Daher, so Fukuyama, »ist der Krieg eine Lektion für China«. Denn nun kehren die alte Macht und Herrlichkeit der USA zurück: »Eine russische Niederlage wird eine ›Wiedergeburt der Freiheit‹ ermöglichen, und sie wird den Blues vom Niedergang der globalen Demokratie vertreiben.« In einem von Menschen befreiten Europa werden demnach Annalena Baerbock und Francis Fukuyama die Niederlage Russlands zu zweit feiern. Vorher beseitigen sie gemeinsam die Zivilisation.