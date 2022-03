Magdeburg: Rücktritt von Linke-Landeschef

Magdeburg. Eine Woche nach seiner knappen Wiederwahl ist der Landesvorsitzende der Partei Die Linke in Sachsen-Anhalt, Stefan Gebhardt, zurückgetreten. Das teilte die Kovorsitzende Janina Böttger am Sonntag mit. Nach dem sehr knappen Wahlergebnis fehle die belastbare Grundlage, um dem Landesverband vorzustehen. Gebhardt war auf einem Landesparteitag in Leuna am 5. März mit nur 50,4 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden. Böttger erhielt eine Zustimmung von 69 Prozent.Sie erklärte nun, über »die neue Situation im Landesverband« würden die Parteigremien zeitnah beraten. (dpa/jW)