Neu erschienen

Mitteilungen

In der Monatszeitschrift der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke (KPF) schreibt Jochen Willerding über westliches »Containment« gegen Russland – »75 Jahre und kein Ende«. Moritz Hieronymi beleuchtet »Lücken in der linken Russland-Debatte«. Norman Paech schreibt über den Krieg gegen die Ukraine und die »zweite Neuordnung Europas«. Mit Blick auf eine Äußerung Zbigniew Brzezinskis über die »Befreiung Mitteleuropas« und den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan fragt er: »Wer mag ausschließen, dass der systematischen Frontverschiebung an die Grenzen Russlands, der Blockade des Minsker Abkommens nicht die gleiche Strategie der Befreiung Mitteleuropas von Putin und die Ersetzung durch einen neuen Jelzin zugrunde lag?« Egon Krenz rät unter der Überschrift »Ausgeschlossen – nicht ausgetreten« allen Genossinnen und Genossen, »die sich mit dem Gedanken tragen, die Partei zu verlassen«, nicht aufzugeben und in der KPF »für das Parteiprogramm« zu kämpfen. (jW)

Mitteilungen, Heft 3/2022, 37 Seiten, Spendenempfehlung: 1 Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin. E-Mail: kpf@die-linke.de

Sozialismus

Im Märzheft der Zeitschrift Sozialismus schreiben Joachim Bischoff und Bernhard Müller über die Möglichkeit eines »sozialdemokratischen Jahrzehnts« in Deutschland. Wolfgang Müller fragt sich, ob China durch eine Immobilienblase in eine »Entwicklungskrise« gerät. Die Krise um den Immobilienkonzern Evergrande sei »nur die Spitze des Eisbergs der Fehlentwicklungen auf Chinas Wohnungsmarkt«. Plötzlich kursierten wieder Szenarien über einen Zusammenbruch der chinesischen Wirtschaft bzw. eine globale Finanzkrise, die diesmal nicht von der Wall Street, sondern von China ausgehen werde. Otto König und Richard Detje sehen »eine zweite progressive Welle« durch Lateinamerika und die Karibik rollen. Selbst in Kolumbien gehöre der linke Kandidat Gustavo Petro im Mai zu den Favoriten. Bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen in Brasilien im Oktober habe Lula da Silva gute Aussichten, sich bereits im ersten Wahlgang durchzusetzen. Allerdings hätten linke Präsidenten, etwa in Peru und Chile, häufig keine parlamentarische Mehrheit hinter sich. (jW)

Sozialismus, Jg. 49/Nr. 3, 65 Seiten, 8 Euro, Bezug: Sost e. V. (Redaktion ­Sozialismus), St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, E-Mail:­ abo@­sozialismus.de