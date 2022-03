Von der Polizei erwartet

imago/Stefan Zeitz Das Tatfahrzeug auf dem Breitscheidplatz (20.12.2016)

Dass der Tunesier Anis Amri am 19. Dezember 2016 das Attentat auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheid-Platz allein ausgeführt habe, sei allzu rasch verbreitet worden. Das meint der Autor Thomas Moser, der bereits den »NSU«–Ausschuss kritisch begleitete. In den parlamentarischen Ausschüssen, die sich mit dem Amri-Komplex befassten, registrierte er erneut eine nicht abreißende Kette von Vertuschungen. Akteure hierbei waren und sind Bundesanwaltschaft, Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt und die Landenskriminalämter von Berlin und Nordrhein-Westfalen. Moser hat das in einem im vergangenen Jahr erschienenen spannenden Buch dokumentiert.

Als sich im Abschlussbericht Lücken und Manipulationen zeigten, kam es zu den Untersuchungsausschüssen. Trotz nicht ausgeräumter Widersprüche hielten die geladenen Behördenvertreter an der These vom Einzeltäter fest. Zeugen wollen aber etwa beobachtet haben, wie der angeblich von Amri gesteuerte Sattelschlepper kurz vor dem Anschlag anhielt, ein Mann in der Kabine stehend ins Lenkrad griff und dann ausstieg. Der Mann wurde von weiteren Zeugen gesehen, als er sich in Richtung Zoo bewegte. Sonderbar wirkt auch, dass zwar Gegenstände Amris in der Kabine gefunden wurden, aber die forensischen Untersuchungen dort weder Fingerabdrücke noch Spuren seiner DNA nachweisen konnten. Dass er am Tatort war, beweisen nur Fingerabdrücke außen an der Karosserie und das Video einer Überwachungskamera, der er wenige Minuten nach dem Anschlag das »Victory«-Zeichen entgegenstreckte. Wieso eines seiner Handys in einem äußeren Hohlraum des Lastwagens steckte, wohin es absichtlich gelegt worden sein musste, bleibt ein Rätsel.

Fragen wirft auf, dass der ermordete polnische Fahrer drei Tage vor dem Anschlag Transportgut in Turin lud und auf seinem Weg nach Berlin dem Mailänder Vorort Sesto San Giovanni sehr nahekam, wo Amri sieben Tage später bei einem Kontaktmann aus seiner italienischen Zeit Zuflucht suchte und bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde. Ein italienischer Kollege, der über Geheimdienstinformationen verfügt, bestätigte Moser, was eigentlich auf der Hand liegt: Amri wurde nach dem Anschlag dort bereits von der Polizei »erwartet«.

Zurück nach Berlin. Dass die Pistole, die Amri bei sich trug, DNA-Spuren seines Freundes Kamel A. trug, führte nicht zu einem Verdacht der Mittäterschaft. Bemerkenswert ist, dass sich die als Treffpunkt radikaler Islamisten bekannte Fussilet-Moschee ausgerechnet gegenüber der Polizeistation in der Perleberger Straße etabliert hatte. Amri war noch kurze Zeit vor dem Anschlag dort gewesen. Dass unmittelbar danach Polizisten mit Verantwortlichen der Moschee auf der Straße vertrauliche Gespräche führten, erklärt sich daraus, dass in der religiösen Einrichtung auch V-Männer verkehrten, die Amri kannten.

Besonders zu nennen ist Bilel Ben Ammar, der als »Nachrichtenmittler« benutzt wurde. Er hatte unter anderem den Auftrag, sich radikalisierten Muslimen gegenüber als »anschlagsbereit« zu präsentieren – was auch Amri tat. Beide hatten sich am vor dem Anschlag getroffen und waren in einem Bistro bei langen Diskussionen beobachtet worden. Auf Ben Ammars Handy wurden später Fotos des Anschlagsorts entdeckt, die vor und nach dem 19. Dezember aufgenommen worden waren. Deshalb wurde er im Dezember 2016 in das Ermittlungsverfahren einbezogen und als stark tatverdächtig eingestuft. Aber dann wurde er am 1. Februar 2017 in sein Heimatland Tunesien abgeschoben. Es sieht so aus, als ob verhindert werden sollte, dass Ben Ammar in Deutschland aussagt.

Trotz der Dichte islamistischer Netzwerke ist nicht einfach so nachvollziehbar, warum sich der 24jährige Amri seit Mitte 2015 nicht nur in vielen deutschen Städten, sondern in etlichen Ländern der EU wie ein Fisch im Wasser bewegte. Offenbar kam er mit Ämtern, Verkehrsmitteln, der Drogendealerei und den kleinen Dingen des Alltags von Anfang an spielend zurecht.

Die Hintergründe des Breitscheidplatz-Anschlags sind unklarer denn je. Da bei den Ermittlungen mehr verdunkelt als aufgeklärt wurde, will Moser nicht spekulieren. Aber er ist sich sicher, dass das nicht die Tat eines einzelnen, sondern einer Gruppe von fünf bis zehn Personen war, unter ihnen auch deutsche Staatsangehörige und mindestens zwei V-Leute. Christian Ströbele, der im Ausschuss mitarbeitete, hat sich im Deutschlandfunk einmal konkreter zu Auffälligkeiten geäußert, für die auch Mosers Recherchen Anhaltspunkte bieten: Die Aufklärung wurde politisch gebremst, weil einige Elemente der vermutlichen Tätergruppe – darunter auch Amri – bewusst oder unbewusst Instrumente eines oder mehrerer nichtdeutscher Geheimdienste waren. Dabei spielten die telefonischen Verbindungen, die auch Amri nach Nordafrika unterhielt, eine wichtige Rolle. Die Angehörigen der Toten und die Verletzten beklagen nach wie vor, dass der schwerste Terroranschlag, den Deutschland seit dem Oktoberfestattentat 1980 erlebte, weder verhindert wurde noch aufgeklärt ist.