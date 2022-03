Nachschlag: Das schwache Glied

imago images/Everett Collection Cultural Clash Komödie: Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Robert De Niro und Blythe Danner in »Meet the Fockers« (2004)

Hollywoodklamauk mit Starbesetzung: Jüdische Hippiefamilie trifft christlichen Geheimdienstclan. Nachdem Greg ­Focker (Ben Stiller) in »Meine Braut, ihr Vater und ich« beweisen konnte, dass er den Ansprüchen des Vaters (Robert de Niro) seiner Angebeteten nicht gerecht werden kann, kehren die Fockers mit »Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich« zurück. Nun mit Nachwuchs. »Wenn deine Familie sich dem Kreis meiner Familie anschließt, bilden wir eine Kette. Ich will kein schwaches Glied in meiner Kette«, erklärt Patriarch und Ex-CIAler Jack seine Vorstellung von Familienzusammenführung.

»Meet the Fockers« (Originaltitel) spielt mit den Genderklischees der frühen nuller Jahre. Ein Geschirr aus Plastikbusen zum Stillen für den Mann, seichte Sextips der Sexualtherapeutin (Barbra Streisand) an die andere Schwiegermutter, um Jacks eigenes schwaches Glied wieder fitzumachen. Höhepunkt des Slapsticks ist ein Stück alte Vorhaut, das beim gemeinsamen Abendessen im Fonduetopf landet. (ae)