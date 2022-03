imago/ZUMA Press/Montage jW

Doppelte Standards

Zu jW vom 12.3.: Russenhass gefällt

Zu den doppelten Standards, die bei uns üblich sind und sich vor allem in unterschiedlichem Umgang mit dem Krieg Russlands und den Kriegen der USA-NATO äußern: Bei uns heißt es immer, und Frau Baerbock wiederholte diesen Satz kürzlich in Israel: »Israels Sicherheit bleibt unsere Staatsraison.« Dazu seien wir angesichts der ungeheuren Zahl jüdischer Opfer verpflichtet. Israel bombardierte die Palästinenser wiederholt und wurde vor Kritik geschützt – diese sei antisemitisch. Die Sicherheit der Republiken der UdSSR, die ebenfalls ungeheure Opfer des deutschen Faschismus zu beklagen haben, ist hierzulande kein Thema, schon gar keine Staatsraison gewesen und ist es auch jetzt nicht. Es gibt berechtigte Empörung, wenn in Deutschland Synagogen und jüdische Menschen angegriffen werden. Aber höchst selbstverständlich werden jetzt Russen angegriffen, russische Künstler brotlos gemacht, das Deutsch-Russische Museum in Berlin-Karlshorst wird in »Museum« umbenannt. Ich bin froh, dass das Jüdische Museum in Berlin immer noch seinen Namen hat, aber ich bin zutiefst besorgt, wenn die Opfer des Hitlerkrieges, welche Slawen waren, hier Zwangsarbeit leisten mussten und als Kriegsgefangene starben, nun beleidigt werden, indem man zur Russen-Hatz bläst. Zu den doppelten Standards gehört auch der Umgang mit den Oligarchen. Die russischen werden enteignet, hoffentlich haben die Kriegsopfer in der Ukraine etwas davon. Und die deutschen und anderen Oligarchen? Noch immer vernehmen wir das tönende »Schweigen der Quandts«, der Sklavenhalter Quandt/Klatten, an deren Händen das Blut vieler Zwangsarbeiter klebt, in unseren Ohren. Und die CDU wählt wie selbstverständlich einen Blackrock-Oligarchen an ihre Spitze, der dann auch sofort das Eingreifen der NATO in den Kampf um den ukrainischen Luftraum verlangt. Mal eben so einen Weltkrieg riskieren – oder? Und dann mit dem Privatjet in friedliche Zonen abhauen?

Ulrich Sander, Dortmund (Autor von »Der Iwan kam bis Lüdenscheid: Protokoll einer Recherche zur Zwangsarbeit«, Köln 2015)

Fragen

Zu jW vom 4.3.: »Endlich Führungsmacht«

Fragen an die Bundesregierung, die auch im Parlament gestellt werden dürfen: Warum wurde, ausgehend von den Interessen Deutschlands, eine neutrale und entmilitarisierte Ukraine nicht in Erwägung gezogen, oder gab es eine solche Erwägung einmal? Wesentliche Politiker wie Henry Kissinger in den USA schon 2014 oder zuletzt in Deutschland Klaus von Dohnanyi haben auf die brisante, historisch begründete »Ukraine-Frage« aufmerksam gemacht. Warum hat man diese Erwägungen ignoriert? Woraus hätten sich Nachteile für die Bundesrepublik Deutschland oder Europa oder die NATO bei einer neutralen und entmilitarisierten Ukraine ergeben? Warum haben Deutschland und Frankreich in Moskau keine verbindliche Garantieerklärung für eine Nichtaufnahme der Ukraine in die NATO abgeben wollen, gegebenenfalls auch Deutschland allein? War das am 27. Februar 2022 im Bundestag präsentierte Paket deutscher Aufrüstung Gegenstand der von Bundeskanzler Scholz öfter zitierten aufgearbeiteten Pläne im Umfeld eines Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine? Wer hat das am 27. Februar im Bundestag präsentierte Paket deutscher Aufrüstung ausgearbeitet und in welchem Zeitraum und in wessen Auftrag? War das am 27. Februar im Bundestag präsentierte Paket deutscher Aufrüstung schon ein Gegenstand der Verhandlungen von Bundeskanzler Scholz mit Präsident Putin, gegebenenfalls in anders verklausulierter Form? Welches Kriegsziel verfolgt die Bundesregierung mit der Lieferung von Waffen an die Ukraine?

Bernd Jacoby, Wiesbaden

Planlos

Zu jW vom 17.3.: »Alles nach Plan«

Ich frage mich immer mehr, wann unser Staat/unsere Regierung endlich anfangen will, sich nach dem nun schon über drei Wochen andauernden Kriegsgeschehen in der Ukraine mit konkreten Ideen für einen Frieden und die Zeit danach zu beschäftigen. Der Krieg, die Opfer und die Zerstörung sind schrecklich (unsere Medien kennen dabei beim Veranschaulichen momentan keine Objektivität mehr und schrecken auch vor Unterlassung und Falschmeldungen nicht zurück). Bislang erlebe ich aber lediglich eskalierendes Kriegsgeschrei und hektische Aktivitäten, die darauf gerichtet sind, die Suppe, die man sich mit einseitigen Wirtschaftssanktionen, aber auch durch politische Fehlentscheidungen im Vorfeld beim wiederholten Export von Demokratie eingebrockt hat, auszulöffeln oder zumindest profitabelst auszunutzen. Wenn nicht die vielen Flüchtlinge stetig auf die schreckliche Situation in ihrem Land aufmerksam machen würden, Deutschland wäre bestens mit sich selbst beschäftigt. Wie allein lässt man die Ukraine dabei, die, aufgefordert von Russland, mit ihrem Gegner eigenständig Verhandlungen führen muss – während der demokratische Westen versucht, die kriegerischen Auseinandersetzungen mit zusätzlichen Waffen, militärischen Drohgebärden und der Duldung von Söldnern möglichst lange am Laufen zu halten. Welche Doppelmoral außenpolitisch, aber auch innenpolitisch: 100 Milliarden Euro in den Rachen der Rüstungsindustrie, und wieviel hat unser Pflegesystem erhalten? Ich frage mich weiterhin, wie unter diesen Umständen zukünftig ein gemeinsames Europa – auch unter einer Einbeziehung der jetzigen Kriegsgegner – wieder friedlich gestaltet werden soll. Einen Plan kann ich nicht erkennen.

Wolfram Scholz, Potsdam

Keine Gerechtigkeit

Zu jW vom 16.3.: »Asyl für Assange!«

Gegen Julian Assange hätte es nie zu einem Prozess kommen dürfen (…). Von Anfang an gab es keinen fairen Prozess – keine Gerechtigkeit. Es handelt sich um einen politischen Prozess, der ein Präzedenzfall ist, um kritischen Journalismus strafrechtlich verfolgen zu können und mundtot zu machen. Eine Farce. Leider haben dies viele zu spät erkannt, da die Schmierkampagne gegen Julian erfolgreich war.

Martin Mandl, Hartberg