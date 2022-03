Meistervergleicher des Tages: Boris Johnson

Leon Neal/Pool via REUTERS Wer solche Freunde hat, braucht keinen Putin mehr: Der britische Premier Boris Johnson

Der Vergleich ist eine logische Operation, die es in sich hat. Wer schon einmal die Marxsche Warenanalyse durchgearbeitet hat, allenfalls erheitert über die Bemerkung über die im Vergleich Jesu mit dem Lamm Gottes hervortretende Schafsnatur des Christen, der weiß, was gemeint ist: Der im Tausch stattfindende Vergleich unterschiedlicher Arbeitsprodukte setzt einerseits Gemeinsamkeiten und andererseits Unterschiede voraus sowie die Fähigkeit, zwischen beiden zu unterscheiden.

Dass Boris Johnson Marx gelesen hat, wäre zuviel verlangt. Allerdings scheint bei ihm der wirre Charakter seines Haarschopfs inzwischen auch Rückwirkungen auf die andere Seite der Schädeldecke zu haben. So erklärte er dem aktuellen Parteitag der Tories in Blackpool, der »Verteidigungskampf« des ukrainischen Volks habe vieles mit dem Austritt des Inselkönigreiches aus der EU gemeinsam. Nämlich? Hat Brüssel die Gründung einer »Volksrepublik Schottland« gefördert? Fielen EU-blaue Bomben auf Downing Street und zwangen Johnson in den Luftschutzbunker? Nein, viel grundsätzlicher gehe es zu: Es sei der »Freiheitswille« der Ukrainer und der Briten, in dem laut Johnson die Gemeinsamkeit liegt.

Wobei der Vergleich noch eine weitere logische Tücke hat: Er sollte als Mittel der Rhetorik immer nach oben stattfinden. Das Kleinere mit dem Größeren, nicht umgekehrt. Wenn also Johnson den Ukraine-Krieg mit dem »Brexit« vergleicht, macht er damit gleichzeitig deutlich, wie er diesen Krieg tatsächlich in seiner Bedeutung einstuft: als irgendeine historische Nichtigkeit gegenüber dem von ihm eingefädelten Austritt Britanniens aus der EU. Wer solche Freunde hat, braucht keinen Putin mehr. Wenn es sich nicht an dieser Stelle verböte: Die Ukrainer könnten einem leid tun ob solcher Bündnispartner.