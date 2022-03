Autohersteller bauen Lieferketten um

München. Weil Lieferungen aus Russland und der Ukraine ausblieben, stellten Autohersteller Lieferketten um. Die Ukraine sei ein Zentrum der Kabelbaumfertigung, die jetzt brachliege, sagte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, der Automobilwoche. Erste Ersatzlieferungen kämen jetzt aus Rumänien, sagte der Einkaufschef des Audi-Konzerns, Dirk Große-Loheide, der Fachzeitschrift, wie AFP am Sonntag meldete. Die Autohersteller helfen demnach ihren Zulieferern bei der Verlagerung der Produktion an sichere Standorte. Die beiden Autozulieferer Aptiv und Leoni sollen ihre Kapazitäten nach Informationen der Automobilwoche in anderen Werken stärker ausbauen. Gleiches gelte für BMW und Mercedes-Benz. (AFP/jW))