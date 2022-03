Keine Alternative zu Widerstand

Boris Roessler/dpa Fahne mit dem Bild Abdullah Öcalans. Seiner Freiheit war das Newroz-Fest gewidmet (Frankfurt am Main, 19.3.2022)

Es war eine beeindruckende Manifestation für Frieden in Kurdistan und die Anerkennung der kurdischen Gemeinschaft in Deutschland: Zehntausende Menschen beteiligten sich am Sonnabend in Frankfurt am Main an einer zentralen Newroz-Feier. Die Polizei zählte 17.000 Teilnehmer auf dem Rebstockgelände. Der kurdische Dachverband Kon-Med als Veranstalter der Feier, zu der vor allem Kurden aus dem ganzen Bundesgebiet und dem europäischen Ausland angereist waren, geht von einer mindestens doppelt so starken Beteiligung aus. In der Menge wurden neben kurdischen Nationalfahnen auch die Wimpel der in Nordsyrien aktiven Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG und YPJ geschwenkt. Auch türkeistämmige Kommunisten und Sozialisten waren mit ihren roten Bannern sichtbar vertreten.

Für die Kurden hat das von vielen Völkern im Nahen und Mittleren Osten und Zentralasien als Frühlingsfest gefeierte Newroz, das auf den Jahrtausende alten Mythos vom Tyrannenmord des Schmiedes Kawa zurückgeht, eine besondere Bedeutung als Freiheitsfest. So standen in Frankfurt neben Musik und Tanz politische Beiträge im Mittelpunkt. Gewidmet war das Fest der Freiheit des seit 1999 in der Türkei in weitgehender Isolationshaft gefangenen Vordenkers der kurdischen Freiheitsbewegung, Abdullah Öcalan, sowie der aller politischen Gefangenen. »Ohne die Lösung der kurdischen Frage können viele Probleme in der Türkei und im Nahen Osten nicht gelöst werden«, führte die Kon-Med-Kovorsitzende Zübeyde Zümrüt in ihrer Begrüßungsrede aus. Öcalan, der einen umfassenden Lösungsvorschlag ausgearbeitet habe, sei eine Schlüsselfigur, um Frieden zu erreichen. Zümrüts Vorstandskollege Engin Sever ging auf die »Kurdenpolitik« der Bundesregierung ein. Bei vielen Massakern der türkischen Armee kämen Waffen aus deutscher Lieferung zum Einsatz, prangerte er die deutschen Rüstungsexporte an die Türkei an. Das seit 1993 in Deutschland bestehende Verbot der Arbeiterpartei Kurdistans PKK schränke die Kurden in ihren Grundrechten ein und sei ein Hindernis für eine friedliche Transformation des Kurdistan-Konflikts. Als eine der größten migrantischen Gruppen in Deutschland müsse die kurdische Community endlich Anerkennung durch die Bundesregierung erhalten, forderte Sever. Doch noch immer würden die Kurden in der Bundesrepublik »nationalstaatlich subsumiert« – also nach ihren Herkunftsstaaten als Türken, Syrer, Iraker oder Iraner oder als deutsche Staatsbürger gezählt und ihnen so Rechte vorenthalten. Für eine Rückkehr zum 2015 vom türkischen Staat abgebrochenen Dialog mit Öcalan mit dem Ziel eines gerechten Friedens plädierte Leyla Imret, die Kosprecherin der Europavertretung der Demokratischen Partei der Völker (HDP), gegen die derzeit in der Türkei ein Verbotsverfahren läuft.

Schließlich wandte sich Cemil Bayik, der Kovorsitzende der die PKK und ihre Schwesterorganisationen umfassenden »Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans« (KCK), in einem vorab wohl in einem Guerillacamp im Bergland im Norden des Irak aufgenommenen Grußwort in kurdischer Sprache direkt an die Teilnehmer des Newroz-Festes. Es sei mit einer weiteren Eskalation des Krieges in Kurdistan zu rechnen, sagte Bayik in seiner von der Nachrichtenagentur ANF verbreiteten Rede mit Blick auf Kriegsvorbereitungen der Türkei, in die auch die in der Autonomieregion Kurdistan-Irak regierende Demokratische Partei Kurdistans eingebunden sei. »Sie wollen der PKK in diesem Jahr einen großen Schlag versetzen«, so der nach Öcalan ranghöchste Vertreter der kurdischen Befreiungsbewegung. Für das kurdische Volk gebe es keine Alternative als erfolgreichen Widerstand. Das diesjährige Newroz finde inmitten des dritten Weltkrieges statt, erklärte der KCK-Vorsitzende nicht nur mit Blick auf die Ukraine und eine drohende direkte Konfrontation der NATO und Russlands, sondern auch die bereits die mit Beteiligung der imperialistischen Mächte im Nahen und Mittleren Osten geführten Kriege im Irak, Syrien und Libyen. »Die Kriege können mit dem Geist von Newroz gestoppt werden«, so der frühere Guerillakommandant.