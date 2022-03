»Wir brauchen uns gegenseitig«

imago images/Christian Grube Wahlplakat mit Sören Pellmann in der Leipziger Innenstadt

Sie wurden vergangene Woche zum Vorsitzenden der neuen Landesgruppe Ost der Bundestagsfraktion von Die Linke gewählt. Einen solchen Zusammenschluss hatte es bislang nicht gegeben. Wieso braucht es ihn jetzt?

Schon in der Vergangenheit wurde darüber diskutiert, ob es nicht eine Landesgruppe Ost geben sollte. Nun haben Dietmar Bartsch (Kofraktionsvorsitzender, jW) und ich die Initiative ergriffen, nachdem wir uns zuvor mit den 16 ostdeutschen Abgeordneten verständigt hatten. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen ist es schwierig geworden, einzelne Landesgruppen für ostdeutsche Landesverbände zu organisieren, weil etwa aus Brandenburg oder Sachsen-Anhalt nur noch zwei Abgeordnete in der Fraktion vertreten sind. Zum anderen wissen wir, dass wir im Osten einen entscheidenden Beitrag dazu leisten können, dass Die Linke auch im nächsten Bundestag noch als Fraktion vertreten ist.

Dieser Zusammenschluss ist also vor allem als Konsequenz aus den herben Verlusten bei der Bundestagswahl im letzten Jahr zu verstehen, bei der Ihre Partei ihren Zweitstimmenanteil nahezu halbierte und nur dank drei gewonnener Direktmandate noch in Fraktionsstärke vertreten ist?

Das ist einer der Hauptgründe, ja. Vor allem wollen wir künftig die für Ostdeutschland spezifischen Themen bündeln und die Aufgaben auf die vorhandenen Schultern verteilen.

Im Zusammenhang mit Ihrer Wahl erklärten Sie: »Unsere Fraktion ist die Anwältin ostdeutscher Interessen im Bundestag.« Was sind aus Ihrer Sicht ostdeutsche Interessen?

Nach wie vor sind die großen Lohn- und Rentenunterschiede zwischen Ost und West ein wichtiges Thema. Daraus folgt beispielsweise auch, dass Ostdeutsche einen prozentual deutlich höheren Teil ihres Einkommens bei steigenden Kosten für Energie ausgeben müssen. Zudem sehen wir aktuell, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine vor allem in Ostdeutschland ankommen und die Kommunen dort alleingelassen werden. Ein weiteres Thema: In den ostdeutschen Ballungszentren sind die Mieten stärker angestiegen als in den westdeutschen.

Nicht nur bei der Bundestagswahl hat Ihre Partei viel Zustimmung verloren, sondern auch beispielsweise bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen im Jahr 2019. Wenn Sie Ihre Fraktion als »Anwältin ostdeutscher Interessen« verstehen: Woher nehmen Sie die Gewissheit, dass Ihnen von den Menschen dort auch das Mandat erteilt wird?

Laut Erhebungen rund um die Bundestagswahl sagen 38 Prozent der Menschen, die im Osten leben, dass ihre Interessen am ehesten von der Linken vertreten werden. Ich selbst komme aus einem Leipziger Wahlkreis, in dem sehr unterschiedliche Wählermilieus zu finden sind. Dort ist es mir gelungen, gegen den Bundestrend mein Direktmandat zu gewinnen. Das gelingt dann, wenn wir uns wieder auf unser sogenanntes Kümmerer-Image zurückbesinnen.

Haben Sie den Eindruck, dass die Spitzen der Partei und der Bundestagsfraktion den Schuss nach den Wahldebakeln gehört und die Weichen für die Zukunft richtig gestellt haben?

Nach der Bundestagswahl befanden wir uns alle zunächst in einer gewissen Schockstarre. Mit den 4,9 Prozent hatte keiner von uns gerechnet. Was mich optimistisch stimmt: Wir kommunizieren wieder miteinander. Das hatte ich in der vorherigen Wahlperiode vermisst. Jetzt gibt es regelmäßige Treffen von Parteivorstand und Fraktion. Darüber hinaus haben wir zuletzt in Fraktionssitzungen sehr lange und ausführlich über Themen wie die Impfpflicht oder den Konflikt in der Ukraine diskutiert. Der Ton dabei ist sachlicher geworden.

Sie wurden mit dem Satz zitiert: »Der Osten ist die Lebensversicherung der Linken.« Braucht die Partei den Osten deutlich mehr als der Osten Die Linke in ihrer gegenwärtigen Verfassung?

Wir brauchen uns gegenseitig. Wir konnten doch gerade erst bei der Zusammensetzung der neuen Bundesregierung sehen, dass der Osten so gut wie keine Rolle spielt – außer dem Umstand, dass der Ostbeauftragte nun direkt im Kanzleramt sitzt. Das ist auch deshalb problematisch, weil sich auch viele derjenigen, die nach 1989 geboren worden sind, als Ostdeutsche verstehen. Nach wie vor haben wir es mit einer anderen Sozialisation zu tun, die Menschen wollen anders angesprochen werden. Und wir sind die einzige Partei, die das tut.