BBK fordert mehr Geld für Zivilschutz

Berlin. Nach Ansicht des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sind deutlich größere Investitionen nötig als bislang geplant. »Für das, was wir vorhaben, reicht eine Steigerung um zehn Millionen Euro, so wie sie jetzt im Haushalt für 2022 vorgesehen ist, nicht aus«, sagte Behördenpräsident Armin Schuster laut dpa-Meldung von Sonntag. Demnach habe das BBK Mehrinvestitionen von rund 135 Millionen für z. B. »die Trinkwassersicherstellung, Sirenen« und den »Schutz vor chemischen Gefahren« beantragt. Auch in der Frage der Bunker müsse man vorankommen.(dpa/jW)