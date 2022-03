Demos für politische Gefangene

Hamburg. Anlässlich des Tages der politischen Gefangenen am 18. März fanden am Freitag abend und Sonnabend in mehreren deutschen Städten Kundgebungen und Demonstrationen statt. Beteiligt waren neben der Solidaritätsorganisation Roten Hilfe auch linke Gruppen aus Palästina, der Türkei und Kurdistan. Unter dem Motto »Free all Antifas – Gemeinsam gegen Repression und autoritäre Formierung!« zog am Sonnabend in Hamburg mehr als 400 Demonstranten vom linken Zentrum Rote Flora aus nach St. Pauli. Die Polizei hatte Wasserwerfer und Räumpanzer aufgefahren. (jW)