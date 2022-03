Kreuzberg: Protest gegen Polizeiwache

Berlin. Mehrere hundert Menschen haben am späten Freitag nachmittag an einer Protestkundgebung gegen die geplante Einrichtung einer Polizeiwache am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg teilgenommen. Die Wache soll in der den Platz überragendem Häuserbrücke des Neuen Kreuzberger Zentrums in Nachbarschaft zum alternativen Cafe Kotti eingerichtet werden. Viele Anwohner und Gewerbetreibende lehnen eine von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) geforderte Dauerpräsenz der Polizei auf dem als Herz von Kreuzberg geltenden Platz ab. »Soziale Lösungen für soziale Probleme« forderte statt dessen das Bündnis »Kotti für alle« auf der Kundgebung. Am Montag ist die Wache Thema im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. (jW)