Jörg Tiedjen Die Zuspitzung der Verhältnisse zeigt sich angesichts des Ukraine-Krieges klar und deutlich (Berlin, 5.3.2021)

Am Wochenende tagte der 25. Bundeskongress der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) in Eschborn bei Frankfurt am Main. Vertreten waren 36 Ortsgruppen mit 133 Delegierten – Durchschnittsalter 23 Jahre – sowie Gäste unter anderem von der kommunistischen Jugend der Schweiz und Österreichs.

Der Kongress sollte eine neue Handlungsorientierung sowie eine Aktualisierung des »Zukunftspapiers« mit programmatischer Grundlage der SDAJ beschließen. Ein Initiativantrag des Bundesvorstandes verurteilte den Krieg in der Ukraine als »völkerrechtswidrig«, stellte die NATO jedoch als »Hauptkriegstreiber« und »Hauptaggressor« heraus. Der Krieg in der ­Ukraine sei nur aus der vorangegangenen Eskalation zwischen dem transatlantischen Kriegsbündnis und Russland zu verstehen. Russland sei »keine Friedensmacht«, wenn es sich auch in den vergangenen Jahrzehnten in der Defensive befinde. Eine antimilitaristische Kampagne der SDAJ solle nach dem Kongress starten.

Der Kongress finde »in stürmischen Zeiten« statt, so die im Amt bestätigte SDAJ-Bundesvorsitzende Andrea Hornung. Selten habe sich der Jugend die Zuspitzung der Verhältnisse so klar und deutlich gezeigt. Angesichts der steigenden Gefahr eines großen Krieges und der wachsenden Perspektivlosigkeit der Jugend werde deutlich, »dass es einen revolutionären Jugendverband braucht«. Hauptfeind der lernenden und arbeitenden Jugend sei nicht ein in der deutschen Öffentlichkeit beschworenes Feindbild Russland, sondern die deutsche Regierung und die deutschen Monopole. Der DKP-Vorsitzende Patrik Köbele sprach ein Grußwort, weitere Grüße kamen unter anderem vom Vorsitzenden des Weltbundes der Demokratischen Jugend, Aritz ­Rodriguez, sowie von Yamari Perez Viera vom ­kubanischen Konsulat in Bonn.