Softwaredefekt: Nord-Ostsee-Kanal dicht

Kiel. Ein Softwareproblem hat die Schiffahrt auf dem Nord-Ostsee-Kanal am Sonntag lahmgelegt. Sowohl in Kiel als auch Brunsbüttel können deshalb seit Sonntag morgen keine größeren Schiffe in den Kanal einfahren, wie ein Sprecher des Wasser- und Schiffahrtsamtes am Sonntag sagte. »Wir mussten den Verkehr aus Sicherheitsgründen unterbrechen«, zitierten die Kieler Nachrichten Detlef Wittmüß, den Leiter des Wasserstraßen- und Schiffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal. Es habe Probleme mit einer Mitte der Woche neu installierten Software für die Lenkung der Schiffahrt auf der künstlichen Wasserstraße gegeben. (dpa/jW)