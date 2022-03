Strela-Raketen aus Deutschland für Kiew

Berlin. Die Ukraine hat von Deutschland 500 Luftabwehrraketen vom Typ Strela erhalten. Die Waffen wurden bereits am Donnerstag übergeben, heißt es aus ukrainischen Regierungskreisen. Darüber berichtete zuerst die Welt am Sonntag. Der Zeitung zufolge sei die Übergabe in Polen erfolgt. Ursprünglich war von bis zu 2.700 Strela-Luftabwehrraketen die Rede gewesen, mit der Lieferung musste sich aber noch der Bundessicherheitsrat befassen. Bei den Raketen handelt es sich um Waffen sowjetischer Produktion aus ehemaligen Beständen der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR. (dpa/jW)