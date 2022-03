»Zentrales bundesweites Newroz-Fest«. Feierlichkeit. Am 21. März feiern die Völker des Nahen Ostens das Newroz-Fest als Beginn des Frühlings und somit des neuen Jahres. Newroz ist das wichtigste Fest in der kurdischen Kultur. Redebeiträge, Livemusik und Tanz am 19.3., 11 Uhr, Frankfurt am Main, Rebstockgelände (Messe Frankfurt). Veranstalter: Konföderation der Gemeinschaften Kurdistans in Deutschland e. V.

»Uns reicht es! Schluss mit den Preiserhöhungen«. Demonstration. Es ist Zeit für eine sozial gerechte Energiewende. Kernpunkt ist Verstaatlichung der Energiekonzerne unter demokratischer Kontrolle. Runter mit den Sprit- und Energiepreisen – wir zahlen nicht für eure Krise! Heute, 19.3., 12 Uhr, Hamburg, Jungfernstieg. Veranstalter: »Kollektiv Soziale Kämpfe«

»50 Jahre Radikalenerlass«. Zeitzeugengespräch. Wir haben Peter Gohl eingeladen, um mehr darüber zu erfahren, welche Auswirkungen Repression auf das Leben politischer Aktivistinnen und Aktivisten haben kann. Seine Frau Heike Gohl war die erste Person in Hamburg, die wegen ihrer Tätigkeit in der SDAJ nicht als Lehrerin eingestellt wurde. Auch Peter Gohl war, ebenfalls als Lehrer, vom Berufsverbot betroffen. Sonntag, 20.3., 14 Uhr, Hamburg, »Lüttje Lüüd«, Veddeller Brückenstr. 122. Veranstalter: »Lüttje Lüüd«

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.