Sie fliehen vor Krieg und Zerstörung und Tod,

Sie weinen und frieren und bangen.

Sie werden mit wollenen Decken und Brot

Und wärmenden Worten empfangen.

Die Blicke so sorgsam, die Herzen so weit,

Die Türen der Häuser so offen.

Nur so geht Europa: zur Rettung bereit,

Wo Menschen auf Menschlichkeit hoffen.

So werden behandelt mit Liebe und Acht

Die Flüchtenden aus der Ukraine.

Ein paar Meter weiter, in selbiger Nacht,

Sind flüchtende Menschen alleine.

Sie flohen vor Krieg und Zerstörung und Tod

Und weinen mit syrischem Munde

Und frieren und bangen. Nichts gilt ihre Not.

Und so geht Europa: zugrunde.