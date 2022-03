Stunk nach Sitzung

imago images/Dirk Sattler Arbeiterbezirk Wedding: Der Pharmakonzern will sich weiter ausdehnen – auf Kosten von Wohnraum (Berlin, 31.8.2018)

Erst der Schock, dann der Frust: »Die SPD hat übrigens gerade einen Antrag durchgebracht, der den Abriss der Häuser Tegeler 2–5 durch die Hintertür ermöglicht«, twitterte Martha Anna Kleedörfer kurz nach 21 Uhr am Donnerstag abend. Kleedörfer ist wohnungspolitische Sprecherin der Linke-Fraktion der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Berlin-Mitte – und legte gleich nach: »Die Grünen enthalten sich. Danke für nichts« – Ausrufezeichen.

Der Ärger scheint berechtigt. Schließlich sind 140 Wohnungen im Weddinger Mettmannkiez vom Abriss bedroht. Zunächst Häuser in der Tegeler Straße. Bezahlbarer Wohnraum, wohlgemerkt. Das Areal gehört dem multinationalen Pharmakonzern Bayer, der nebenan seine Berliner Zentrale hat. Der braucht mehr Platz, behaupten Firmenchefs. Wofür genau? Nicht ganz klar, vielleicht für eine Baustellenzufahrt. Hauptsache Freifläche. Das befürchten jedenfalls Mieteraktivisten. Und die kämpfen bereits seit vergangenem Sommer um den Erhalt der Häuserreihe, mit den verbliebenen Mietern. Viele sind es nicht mehr. Acht Mietparteien mit 15 Personen.

Zum lokalen Politikum: Die SPD-Fraktion brachte zur BVV-Sitzung einen Antrag zur Bildung eines runden Tisches für die betroffenen Bewohner ein, der jW vorliegt. Der Ursprungstext stammt von der grünen BVV-Fraktion, der wiederum auf einen der Linken zurückgeht. Der Knackpunkt des Antrags der Sozialdemokraten ist ein Zusatzpassus in sperrigem Amtsdeutsch: »Das Bezirksamt wird ersucht, sich dafür einzusetzen, dass (…) die Häuser 2–5 erst dann abgerissen werden, wenn ein neues Projekt für Bayer greifbar wird.« Klingt nebulös. Das räumt auch Sascha Schug (SPD) am Freitag gegenüber jW ein. Und, wollen Sie präzisieren? »Sicher, ein Abriss kommt für uns überhaupt nur dann in Frage, wenn Bayer seinen Standort konkret für die Produktion oder Forschung erweitern will«, sagte der stadtpolitische Sprecher seiner Fraktion. Ist das der Fall? »Aktuell nicht.«

Ferner beschwichtigen die Mitte-Grünen. Deren Fraktionssprecher Tarek Massalme meinte gleichentags im Gespräch mit dieser Zeitung, dass der Antragsbeschluss in der Konsequenz nicht viel bedeute. Ach, warum nicht? Der Bezirk wolle zunächst mittels eines unabhängigen Gutachten prüfen, ob und wie ein eventueller Abriss rechtlich zulässig sei. Und noch etwas sei wichtig. »Wir erwarten«, so Massalme, »ein einvernehmliches Ergebnis des runden Tisches zwischen allen Beteiligten, also Mietern, Bezirk und Bayer.«

Das überzeugt längst nicht alle. Zumal Bayer dem ersten Runder-Tisch-Treffen am 10. März fernblieb. Kurzfristig wegen Krankheit. Donnerstag soll es weitergehen. Einer der örtlichen Mieteraktivisten sagte am Freitag im jW-Gespräch: »Die BVV hat mit diesem Beschluss politisch grünes Licht für den Abriss gegeben.« Für Bayer sei es simpel, »eine fiktive Planung per Powerpoint-Skript vorzulegen«. Eine bekannte Masche, wie Anwohner wissen. Schon vor einigen Jahren wurde seitens des Pillenmultis eine Eckbebauung quer gegenüber dem nun bedrohten Areal plattgemacht. Seitdem ist dort eine Brache. Bayer ließ eine Anfrage bis jW-Redaktionsschluss unbeantwortet.

Auch sonst, der Druck auf die kleine Schar von Nochbewohnern der abrissbedrohten Häuser ist groß. Die von Bayer beauftragte Hausverwaltung hatte Mitte Februar Kündigungsschreiben verschickt. Der Ton im Text, der jW vorliegt, ist schroff. Bis Ende Februar hätten die 15 Personen die acht Mietparteien verlassen sollen, andernfalls würden juristische Schritte eingeleitet, heißt es dort. Räumungsklagen dürften folgen. Soweit ist es noch nicht gekommen, sagte Kleedörfer von der Linken am Freitag zu jW. Richtig ist aber auch: Rein bauplanungsrechtlich ist das Bayer-Grundstück, auf dem Wohnhäuser stehen, ein Industriegebiet. Die Wohnungsfrage sei indes nicht nur eine rechtliche, auch eine politische, betonte Kleedörfer – deshalb: »Kein Abriss von 140 Wohnungen in der Tegeler Straße!«