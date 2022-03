Nachschlag: Blinde Flecken

ZDF und Archivbild In ihren Biographien spiegeln sich die Konflikte des Kaiserreichs, so das ZDF. Im Ersten Weltkrieg aber kooperierte der Sozialdemokrat Friedrich Ebert mit Kaiser Wilhelm II.

»Der Sattler gegen den Kaiser« – so lautet der reißerische Untertitel einer ZDF-Geschichtsdokumentation, die sich an einer Parallelisierung des Lebens von Wilhelm II. und Friedrich Ebert versucht. Das Problem: Zwar kann eine aufsässige Jugendzeit Eberts geschildert werden, aber für die entscheidende Phase 1914, als die SPD im Reichstag den Krieg begrüßt (mit dem Argument, es sei Notwehr), wäre der passende Titel eher »Der Sattler für den Kaiser«. Die Begeisterung für die Geschichte des Kaiserreichs vor 1914, die u. a. bei der Historikerin Hedwig Richter immer wieder anklingt, ließe sich noch aushalten. Unangenehmer fällt dagegen auf, dass in der gesamten Sendung kein einziger Name eines anderen SPD-Politikers fällt. Bebel, Liebknecht oder Luxemburg sind gleichsam inexistent. Die Novemberrevolution wird in kaum einer Minute abgehandelt: Matrosen rebellieren, das Schloss des Kaisers wird belagert, der dankt ab, dann übernimmt Ebert die Verantwortung und wird Reichspräsident – »Happy-End«. (mp)