Verhandlungen beschleunigen, Menschenleben retten

Fabian Sommer/dpa IPPNW-Aktivisten während einer Protestkundgebung gegen die Atomkraft

In einer gemeinsamen Erklärung der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) wird auf einen Friedensaufruf von Medizinern aus Russland und der Ukraine aufmerksam gemacht:

Die russische und die ukrainische Sektion der International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) haben am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie sich gegen den Krieg in der Ukraine aussprechen und vor einer weiteren Eskalation bis hin zum Atomkrieg warnen. Die Erklärung vereint die Mediziner*innen über die Kriegsgrenzen hinweg und baut auf dem Grundsatz der ärztlichen Pflicht, Menschen gleichberechtigt und ohne Vorurteile zu helfen. Sie betont zudem die tiefe Verbindung zwischen Russland und Ukraine: familiär, kulturell und ökonomisch.

»In einer Zeit, wo Russland und die Ukraine durch einen Krieg blutig auseinandergerissen werden, erheben Ärzt*innen in beiden Ländern nun ihre Stimme für den Frieden. Das ist einzigartig«, kommentiert Dr. Lars Pohlmeier, Vorsitzender der deutschen Sektion der IPPNW.

Die Organisation Internationalen Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges hatte bereits 1985 den Friedensnobelpreis für ihre Aufklärungsarbeit zu den medizinischen und humanitären Folgen eines Atomkrieges bekommen. Damals bestand während des Kalten Krieges akute Gefahr eines atomaren Angriffs. Die russische und die ukrainische Sektion der IPPNW wiederholen heute ihre Warnung, indem sie die Folgen eines nuklearen Desasters, schon durch die Detonation einer einzigen Atomwaffe, beschreiben.

In ihrer Erklärung rufen die Mediziner*innen die Verantwortlichen der Konfliktparteien, inklusive der USA, dazu auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um konstruktive und effektive Verhandlungen über Frieden in der Ukraine zu beschleunigen, um ukrainische und russische Menschenleben zu retten.

Das Statement wurde nicht öffentlich namentlich unterzeichnet, um die Ärzt*innen auf beiden Seiten zu schützen.

Erklärung: kurzelinks.de/ippnw

Anlässlich der öffentlichen Sitzung des Untersuchungsausschusses Hanau am Freitag ruft Die Linke im Hessischen Landtag zur Teilnahme an der Kundgebung »Hanau war kein Einzelfall« auf. Dazu erklärte Saadet Sönmez, Obfrau für die Fraktion im Untersuchungsausschuss Hanau, am Donnerstag:

Die Landesregierung wird nur dann politische Konsequenzen aus dem Anschlag von Hanau ziehen, wenn es weiter gesellschaftliche Aufmerksamkeit und den Druck aus der Zivilgesellschaft gibt. Genau deshalb ist die öffentlichkeitswirksame Begleitung des Untersuchungsausschusses durch Aktionen von Verbänden und Initiativen enorm wichtig. Die wichtigen antirassistischen Aktivitäten, die auf den rechten Anschlag von Hanau folgten, haben die gesellschaftliche Haltung gegenüber Rassismus und rechten Akteuren verändert. (…)

Kundgebung »Hanau war kein Einzelfall« am 18. März um 16 Uhr, Dernsches Gelände, Wiesbaden. Organisiert u. a. von der DGB-Jugend Hessen, der DIDF-Jugend, VVN-BdA und der »Bildungsinitiative Ferhat Unvar«.