»Dieses Recht lassen wir uns nicht nehmen«

imago images/aal.photo Feministischer Protest gegen den Aufmarsch von Abtreibungsgegnern (München, 17.10.2021)

Feministische und antifaschistische Gruppen des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung rufen zu Aktionstagen an diesem Freitag und Samstag in München auf. Ihr Protest richtet sich gegen den sogenannten Marsch fürs Leben, bei dem am Samstag Abtreibungsgegner auf die Straße gehen wollen. Was meinen Sie damit, wenn Sie »für das Paradies auf Erden« werben?

Wir haben keine Lust, auf ein Leben nach dem Tod zu warten. Was für eine Illusion! Wir wollen jetzt leben – in einer Welt, in der wir, ohne uns fürchten zu müssen, alle verschieden sein können. Auf keinen Fall lassen wir uns das Recht auf unsere Selbstbestimmung von Fundamentalistinnen und Fundamentalisten nehmen. Die »Lebensschutz«-Bewegung, die zum Marsch aufruft, fordert ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen, vertritt eine rigide Sexualmoral, ist homo- und transfeindlich, steht für Geschlechterrollen von vorvorgestern. Sie politisiert ihre Mutter-Vater-Kind-Ideologie und akzeptiert nicht, dass Menschen andere Ziele haben. Diese frauenverachtende und antifeministische Weltanschauung ist bis weit in die sogenannte bürgerliche Mitte anschlussfähig. Solch menschenfeindliche Positionen dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Deshalb gehen wir auf die Straße.

Der »Marsch für das Leben« findet bereits zum zweiten Mal in München statt. Wer genau beteiligt sich daran?

Die Organisatoren vom Verein »Stimme der Stillen« belästigen ungewollt Schwangere sowie medizinisches Personal und Beraterinnen. Mit ihnen gemeinsam marschieren Faschisten, die sich auf den völkischen Nationalismus beziehen und das Kinderkriegen in dem Sinn befördern wollen. Der Verein verfügt über Kontakte in die nationale und internationale »Lebensschutz«-Szene, konservative bis extrem rechte Kreise unterstützen diese Abtreibungsgegnerinnen. Die »Christen in der AfD« mobilisieren ebenso zum Marsch wie die Initiative »Maria 1.0«. Bei der Aktion im vergangenen Jahr waren 800 Menschen unterwegs, diesmal wird eine vierstellige Zahl von Teilnehmern erwartet.

Wie reagiert die Reaktionären darauf, dass die Ampelregierung den Paragraphen 219 a aus dem Strafgesetzbuch streichen lässt, der das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche festschreibt?

Abtreibungsgegnerinnen und -gegner bezeichnen diese Politik als Einknicken vor einer angeblichen Kultur des Todes. Ärztinnen und Ärzten unterstellen sie, sie würden mit medizinischen Informationen zum Schwangerschaftsabbruch angeblich Werbung betreiben. Der Schulterschluss verläuft dabei zwischen christlichen Fundamentalistinnen, sogenannten Lebensschützern bis zur extremen Rechten. Wir Feministinnen befürworten die Streichung des Paragraphen 219 a als guten ersten Schritt, meinen aber, dass der Schwangerschaftsabbruch insgesamt nicht ins Strafgesetzbuch gehört. Der Paragraph 218 muss ebenso fallen.

Was planen Sie für die nun anstehenden Aktionstage?

Am Freitag abend werden wir gegen Polizeigewalt demonstrieren. Im letzten Jahr mussten wir erleben, wie die Münchner Einsatzkräfte gewaltsam gegen die feministischen Gegenproteste vorgegangen sind. Als treue Verbündete der Fundamentalisten hat die Polizei ihnen den Weg freigeboxt. Am Samstag werden wir dann dafür sorgen, dass das antifeministische und antilinke Spektakel der vermeintlichen Lebensschützer nicht ungestört bleibt.

Gibt es in Ihrem Bündnis kon­troverse frauenpolitische Auf­fassungen?

Tatsächlich haben wir kaum Konflikte, weil wir uns in der Sache einig sind. Grundlage unseres Bündnisses ist es, einen radikalen Wandel zu fordern. Wir wollen in unserer Gesellschaft solidarisch zusammenstehen und nicht in einem System verbleiben, das auf Konkurrenz und Ausbeutung basiert. Das beinhaltet auch Kritik am Kapitalismus.