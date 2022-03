REUTERS/Khaled Abdullah Nahezu täglich: Saudischer Luftangriff zerstört ein Telekommunikationsgebäude in Sanaa (14.2.2022)

Es ist noch schlimmer gekommen, als ohnehin erwartet worden war: Am Mittwoch ist bei der von den Vereinten Nationen gemeinsam mit der Schweiz und Schweden in Genf abgehaltenen Geberkonferenz für den Jemen nur ein Drittel der benötigten 3,9 Milliarden Euro zusammengekommen. Das ist weniger denn je, obwohl sich die humanitäre Lage im Land von Jahr zu Jahr immer weiter verschlimmert hat.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Geberländer mit 1,4 Milliarden nur die Hälfte der 3,18 Milliarden anvisierten Euro zugesagt. UN-Generalsekretär António Guterres sprach damals von einem »Todesurteil«. Hinzu kommt, dass ein beträchtlicher Teil der zugesagten Mittel gar nicht geflossen ist. Dies gilt in besonderer Weise für die Kriegsparteien Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate (VAE), die sowohl 2020 als auch 2021 mit über 400 Millionen Euro die höchsten Beträge zugesagt hatten, um sich von ihren Kriegsverbrechen »reinzuwaschen«, tatsächlich aber kaum mehr als die Hälfte davon bezahlten. Als Folge nicht geflossener Mittel mussten Hilfsorganisationen bereits Rationen kürzen.

Schon im Vorfeld der diesjährigen Geberkonferenz war gewarnt worden, zahlreiche Staaten könnten Hilfsmittel abzweigen und statt dessen der Ukraine zuschlagen. Guterres hatte zum Auftakt der Konferenz eindringlich vor einer weiteren Verschlimmerung des Leids der jemenitischen Bevölkerung gewarnt. Nach offiziellen Angaben sind derzeit 17 Millionen hungernde Menschen im Jemen, der insgesamt 30 Millionen Einwohner zählt, dringend auf Unterstützung angewiesen. Wie die Hilfsorganisation »Care« im Vorfeld der Konferenz erklärte, könnten zur zweiten Jahreshälfte etwa 19 Millionen Menschen von Hunger und rund 1,3 Millionen stillende und schwangere Frauen von akuter Unterernährung betroffen sein. Nach UN-Angaben sind bereits jetzt 2,2 Millionen Kinder unterernährt. Fast 380.000 Menschen sind nach Angaben der Vereinten Nationen seit Beginn des Angriffskriegs im Jahr 2015 ums Leben gekommen, wobei die Dunkelziffer aller Wahrscheinlichkeit nach deutlich höher liege. Die Hälfte aller jemenitischen Gesundheitseinrichtungen wurde durch Angriffe der Kriegskoalition zerstört.

»Wir treffen uns heute, um ein großes Loch bei der Finanzierung lebensrettender Maßnahmen zu stopfen«, eröffnete UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Mittwoch seine Rede. Die elementare Versorgung im Jemen breche immer weiter zusammen. Die Welt müsse der jemenitischen Bevölkerung ein Signal senden, dass sie nicht vergessen werde, so Griffiths, der auch auf die zu erwartende Verschärfung der laut UNO größten humanitären Krise weltweit durch den Ukraine-Krieg hinwies und weitere Hilfsappelle in den kommenden Monaten ankündigte.

Bereits im vergangenen Jahr ist der Weizenpreis um 30 Prozent gestiegen, was unter anderem mit den Folgen der Coronapandemie zusammenhängt. Analysten gehen davon aus, dass in diesem Jahr aufgrund des Ukraine-Kriegs und der umfassenden, gegen Russland verhängten Sanktionen noch einmal 30 Prozent hinzukommen werden. Die gestiegenen Öl- und Gaspreise treiben die Produktionskosten zusätzlich in die Höhe. Außerdem steht zu befürchten, dass die Lieferfähigkeit für Weizen, Pflanzenöle, Düngemittel oder Sonnenblumenkerne erheblich abnehmen und sich darum die Lebensmittelknappheit in ernährungsunsicheren Regionen deutlich erhöhen wird. Etwa ein Drittel der weltweiten Weizenexporte stammte vor dem Krieg aus Russland und der Ukraine. Bei Sonnenblumenkernen sind es gar 80 Prozent. Dass sich die Situation im Jemen, der fast vollständig von Lebensmitteleinfuhren abhängig ist, extrem verschärfen wird, steht außer Frage.

Obwohl Hilfsorganisationen die Bundesregierung, die in den vergangenen zwei Jahren noch jeweils 200 Millionen Euro an Hilfen zugesagt hatte und für die der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Tobias Lindner, erklärte, »es bricht einem das Herz, wenn man die Bilder sieht – vor allem von Kindern und Babys, die am Rande des Verhungerns stehen«, zu einer deutlichen Erhöhung ihrer Beiträge aufgefordert hatten, gab sie dieses Mal nur 110 Millionen. Das stellt fast eine Halbierung dar. Die größten Einzelsummen sagten neben Deutschland die USA und die EU zu.

Neben dem Krieg ist die von der durch Saudi-Arabien und die VAE geführten Kriegskoalition über das Land verhängte Vollblockade Hauptursache der humanitären Katastrophe. Sowohl Lebensmittel und Medikamente als auch Treibstoff werden streng kontrolliert und ihre Einfuhr teils wochenlang blockiert. Die Blockade hat auch maßgeblichen Anteil an der schweren Wirtschafts- und Finanzkrise, unter der das Land leidet. Die Inflation hat längst schwindelerregende Höhen erreicht, der jemenitische Rial befindet sich im Sinkflug. Laut UN-Entwicklungsprogramm UNDP hat der Krieg den Jemen um ein Vierteljahrhundert zurückgeworfen.