Mehr drauf

Zu jW vom 14.3.: »Bunt mit viel Blau-Gelb«

Ich bin erschüttert über die Äußerungen der EKD-Ratsvorsitzenden Annette Kurschus. Waffen und Gewalt sind keine Mittel, die das Zusammenleben der Menschen fördern. Als Christinnen und Christen haben wir mehr drauf! Wir lassen uns nicht zu Feinden und Gewalttäterinnen machen! Außerdem braucht es keiner, dass sich eine Pfarrerin in öffentlichkeitswirksamer Position über die Bibel und die kirchliche Friedensbewegung lustig macht.

Pfarrer Andreas Domke, Zehdenick

Gut und schlecht

Zu jW vom 14.3.: »Rückgrat der Armee«

Wir lernen bundesdeutsche Logik: Erdöl aus Russland ist schlecht. Denn Russland führt Krieg im Nachbarland. Erdöl aus Saudi-Arabien ist gut. Denn Saudi-Arabien führt Krieg im Nachbarland, lässt missliebige Journalisten schreddern und über 80 Todesurteile an einem Tag vollstrecken. Erdgas aus Russland ist bäh. Denn Russland wirft Bomben in der Ukraine. Erdgas aus Saudi-Arabien ist gut. Denn Saudi-Arabien wirft Bomben im Jemen. US-amerikanische Werte sind gut. Egal, ob auch heute US-amerikanische Flugzeuge fliegen und US-amerikanische Bomben abwerfen. In Syrien vielleicht, in Libyen, im Irak oder irgendwo anders in der Welt.

Joachim Seider, Berlin

Weitermachen

Zu jW vom 5./6.3.: »Vom Bohren dünner Bretter«

Wen wundert das Vorgehen des Verfassungsschutzes? Der Vorstand der NPD bestand aus so vielen »Verfassungsschützern«, dass sogar »Verbotsanträge« scheiterten. Es gilt immer noch der schöne Spruch: »Wes Brot ich ess’, des Lied ich sing’.« Der Antikommunismus hat in Deutschland eine 100jährige Tradition. Jeder, der lesen kann und sich die Liste der Gründungsväter von BND und VS anschaut, wird überdeutlich sehen, in welcher Tradition sie standen. Welche Fragen bleiben da noch offen? Ja, die junge Welt ist den Herrschaften mit der braunen Vergangenheit ein Dorn im Auge. Da geraten die demokratischen Werte der Meinungs- und Pressefreiheit ganz schnell in Vergessenheit.

Es hat Tradition, schon Begriffe wie Humanismus und Solidarität als linke Agitation zu verteufeln. Seit 1945 bemüht sich die bürgerliche Propaganda darum, Demokratie und Sozialismus als Gegensätze zu etablieren. Während man sehr bemüht ist, einen Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus zu erfinden. Da stört natürlich die junge Welt, die immer wieder auf die »eiternden Furunkel am Arsch« der Herren und auch der Damen, die sich selbst so gern konservativ nennen, hinweist. Ich kann nur sagen, macht weiter so.

R. Prang, Berlin

Imperialistische Ziele

Zu jW vom 26./27.2.: »Projekt Einkreisung«

Ich denke, man sollte in der Geschichte suchen, um die derzeitigen Ereignisse in der Ukraine besser verstehen zu können. Der in der »Zentralstelle für Auslandsdienst« im deutschen Auswärtigen Amt tätige Mitarbeiter Paul Rohrbach schrieb in seinem »Weltpolitischen Wanderbuch« von 1916 bezüglich der deutschen Beziehungen zu Russland unter anderem: »Alles große Leben in Russland muss versiegen, wenn ein Feind die Ukraine packt. Wenn aber der Tag kommt, wo Russland das Schicksal herausfordert, und dann hat zufällig dort, wo bei uns die Entscheidungen getroffen werden, jemand soviel Kenntnis von den Dingen und soviel Entschlossenheit, dass er die ukrainische Bewegung richtig loszubinden weiß – dann, ja dann könnte Russland zertrümmert werden. Wer Kiew hat, kann Russland zwingen!« Man sollte es nicht glauben, aber jetzt, nach so vielen Jahren, hat jemand soviel »Mut« gefunden, die ukrainische Bewegung loszubinden. Die Ziele des deutschen Imperialismus von damals wurden also erreicht.

Der Sozialdemokrat Karl Liebknecht stand 1914 als einziger im deutschen Parlament auf und stimmte gegen die Bewilligung der Kriegskredite. In der Sondersitzung des Bundestages vom 27. Februar 2022 wurde den Waffenlieferungen an die Ukraine zugestimmt, ebenso der Bereitstellung von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Keiner der Abgeordneten ist aufgestanden und hat sich gegen die fortschreitende Militarisierung Deutschlands, gegen Tod und Zerstörung und die De-facto-Beteiligung Deutschlands auf Umwegen am Ukraine-Krieg gewandt. Das Morden und gegenseitige Abschlachten muss offensichtlich weitergehen, um den deutschen Rüstungskonzernen maximale Profite zu sichern. Deren Börsenwerte müssen nach oben gehen und gesichert werden. Und wer zahlt? Wie immer das deutsche Volk und damit auch wieder die Arbeiter in den Rüstungskonzernen. Die Geschichte hat das bewiesen.

Dietmar Hänel, Flöha

Peinliche Lächerlichkeit

Zu jW vom 14.3.: »Supermärkte entfernen ­russische Produkte«

Vielleicht sollte man auch gleich den Gebrauch der russischen Sprache in der Öffentlichkeit unter Strafe stellen und ganz Russland aus sämtlichen Atlanten entfernen. Wir schrecken wirklich vor keiner auch noch so peinlichen Lächerlichkeit zurück. Es lebe die freiheitlich-demokratische Grundordnung!

Reinhard Hopp, Berlin

Zappa passt

Zu jW vom 8.3.: »On Air«

Lieber Pierre Deason-Tomory, als erstes danke ich Ihnen für die vielen Tränen, die ich immer wieder beim Lesen Ihrer Glossen lachen darf. Aktuell genieße ich auch portionsweise Ihre kurzen Geschichten aus dem »Zeitungsleser«-Buch. Und am Dienstag hat es mich besonders erfreut, dass es außer mir noch einen Menschen gibt, der die Musik von Frank Zappa heute noch schätzt. Ich hatte schon früh seine erste Doppel-LP »Freak Out«, erlebte ihn erstmals live 1970, dann noch weitere elfmal, bis er plötzlich früh verstarb. Neben seiner Musik sind auch einige seiner Texte und Titel heute noch aktuell, wie zum Beispiel »Trouble Everyday«, woraus er später sogar »More Trouble Everyday« machte. Passt doch derzeit! Also noch mal vielen Dank für Ihre Zeilen, die mich immer wieder aufs neue erfreuen. Es grüßt Sie herzlich aus Oberbayern

Bernhard Empl, Radio Lora München 92,4, Redaktion »Strange Fruits«