Abseits der Macht

Dado Ruvic/REUTERS Eine Bepreisung der Exporte in Yuan würde die Dominanz des US-Dollars am Erdölmarkt schwächen

Das Emirat Saudi-Arabien erwägt offenbar, Teile seiner Erdölexporte in Yuan und nicht wie üblich in US-Dollar zu bepreisen. Die saudische Regierung befindet sich darüber in aktiven Gesprächen mit Beijing, wie das Wall Street Journal am Dienstag berichtete. Der Austausch mit der Volksrepublik über Ölverträge zum Yuan-Preis gehe bereits seit sechs Jahren, habe sich aber im laufenden Jahr beschleunigt, berichten die Autoren mit Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen. Demnach zeige sich beim Emirat eine wachsende Unzufriedenheit über mit den USA vor Jahrzehnten geschlossene Sicherheitsverpflichtungen zur Verteidigung Saudi-Arabiens. Vor dem Hintergrund der Sanktionen gegen Russland rücken Alternativen zu auf US-Dollar basierten Märkten in den Fokus. Das saudische Königreich sucht möglicherweise auch angesichts des Ausschlusses von Russland aus dem internationalen Finanzsystem nach eigenen Alternativen.

Reaktionen auf den Bericht ließen nicht lange auf sich warten. So schrieb Reuters-Korrespondent Aziz El Yaakoubi am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, ein hochrangiger US-Beamter habe eine mögliche Yuan-Bepreisung der saudischen Erdölexporte an China als »sehr volatil und aggressiv« und »nicht sehr wahrscheinlich« bezeichnet. Das Königreich habe diese Möglichkeit bereits bei Spannungen zwischen Washington und Riad aufgeworfen. Die Nachricht über die Gespräche zwischen Riad und Beijing sorgte an den Aktienmärkten für einen Aufschwung der chinesischen Währung. Laut Nachrichtenagentur Bloomberg glich der Offshore-Yuan nach Bekanntwerden des Berichts frühere Rückgänge wieder aus und stieg auf ein Tageshoch nahe dem Höchststand im asiatischen Handel.

Der Schritt würde nicht nur eine stärkere Ausrichtung des weltweit führenden Rohölexporteurs nach Asien bedeuten. Die Dominanz des US-Dollars auf dem globalen Erdölmarkt würde geschwächt und die Dollar-Hegemonie im internationalen Finanzsystem angegriffen. Die US-Regierung verlässt sich laut Wall Street Journal seit langem auf die Vormachtstellung der Währung, um Schatzanweisungen zur Finanzierung ihres Haushaltsdefizits zu drucken. Derzeit bezieht China mehr als 25 Prozent des Gesamtvolumens der saudischen Erdölexporte. Der Wert des Yuan würde sich erhöhen, sollten die Verkäufe in der chinesischen Währung abgewickelt werden. Andere Erdölproduzenten könnten durch eine mögliche Maßnahme Saudi-Arabiens ermutigt werden, ihre Exporte in die Volksrepublik ebenfalls in Yuan zu bepreisen.

Das saudische Königreich handelt seit einem Abkommen über Sicherheitsgarantien mit der US-Regierung unter Präsident Nixon in den 1970er Jahren exklusiv mit US-Dollar, der saudische Riyal ist an die US-Währung gekoppelt. Auch nur einen Teil seiner Rohölexporte an die Volksrepublik in Yuan zu bepreisen, würde eine drastische Veränderung für die Wirtschaft des Emirates bedeuten. Rund 80 Prozent der täglich exportierten rund 6,2 Millionen Barrel Rohöl werden im Königreich mit US-Dollar abgewickelt. Während der Anteil des von Saudi-Arabien in die USA exportierten Rohöls in den letzten 30 Jahren auf weniger als ein Viertel des Niveaus der 1990er Jahre gesunken ist, importiert die Volksrepublik China mittlerweile mit 1,76 Millionen Barrel mehr als das Dreifache der US-Importe. Laut Wall Street Journal plant das Emirat aber weiterhin, den größten Teil seiner Rohöltransaktionen in US-Dollar abzuwickeln.