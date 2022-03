Botschafter des Tages: Andrij Melnyk

Christian Spicker/IMAGO Auf dem roten Teppich: Andrij Melnyk im Berliner Abgeordnetenhaus (10.3.2022)

Vor allem im Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen von 1961 ist geregelt, was sich diplomatische Vertreter eines Staates erlauben dürfen – und was nicht. Insbesondere sollen sie sich »nicht in die inneren Angelegenheiten des Empfangsstaates einmischen«, heißt es auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes.

Dass der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk, der vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine beinahe täglich neue, auf Eskalation und eine deutsche Verwicklung in den Krieg berechnete Forderungen an die Bundesregierung richtet, diese Benimmregel nicht eben eng interpretiert, entgeht neuerdings auch Vertretern der Regierungskoalition nicht mehr. Am Mittwoch kam Sören Bartol (SPD), dem parlamentarischen Staatssekretär im Bauministerium, der Kaffee hoch. Nachdem Melnyk beim Bundeskanzler, der die Ukraine großzügig mit Schießbedarf beliefern lässt, eine weitere Regierungserklärung bestellt hatte, bekannte Bartol bei Twitter: »Ich finde diesen ›Botschafter‹ mittlerweile unerträglich.« Danach muss jemand bei ihm angerufen haben, denn kurze Zeit später löschte Bartol den Tweet und entschuldigte sich »insbesondere« für »die Anführungszeichen«.

Melnyk machte unterdessen weiter. Er monierte via Twitter einen Beitrag der Zeit, dessen Autor sich nicht so vorbehaltlos für die Asow-Faschos begeistert hatte, wie Melnyk (»mutige Kämpfer«) sich das gewünscht hätte – »bitte hören Sie auf, das Asow-Regiment zu dämonisieren«. Die Aufforderung an das liberale Blatt, nach all dem anderen Zeug nun gefälligst auch die besonders unappetitlichen Hervorbringungen des ukrainischen Nationalismus zu schlucken und dabei freundlich zu lächeln, zeigt: Der Mann, der 2015 in München Blumen am Grab des Nazikollaborateurs Stepan Bandera niederlegte (»unser Held«), weiß, dass er in Berlin einflussreiche Verbündete hat, die ihn decken. Noch einen Nachschlag für Sören Bartol bitte, Herr Ober!