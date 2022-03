Seite an Seite

Russian Foreign Ministry/ITAR-TASS/IMAGO Irans Außenminister Hossein Amir-Abdollahian (l.) mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow am Dienstag in Moskau

Der Versuch der US-Regierung und ihrer europäischen Verbündeten, den Iran gegen Russland aufzubringen und auszuspielen, ist offenbar gescheitert. Bei einem Treffen des russischen Außenministers Sergej Lawrow mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir Abdollahian in Moskau wurden am Dienstag die gemeinsamen Interessen und Einschätzungen in den Vordergrund gestellt. Dabei wurden auch Missverständnisse bezüglich der Wiener Gespräche über die Rückkehr zu dem dort im Juli 2015 vereinbarten internationalen Atomabkommen korrigiert.

Der »Joint Comprehensive Plan of Action« (JCPOA) sieht die Aufhebung vieler Sanktionen gegen den Iran im Tausch gegen zeitweise Beschränkungen von dessen zivilem Atomprogramm vor. Als Präsident der USA hatte Donald Trump im Mai 2018 den Rückzug aus dem Abkommen verkündet. Unter seinem Nachfolger Joseph Biden wird seit Anfang April 2021 über die Wiederherstellung des JCPOA verhandelt.

Die Gespräche im Wiener Hotel »Palais Coburg« sind seit Ende vergangener Woche unterbrochen. Vorausgegangen war die Forderung der russischen Regierung nach einer schriftlichen Garantie Washingtons, dass die wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen gegen Russland dessen Beziehungen zum Iran nicht beeinträchtigen werden. Die USA und die an den Verhandlungen beteiligten europäischen Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten der Regierung in Moskau daraufhin vorgeworfen, sie erschwere und verzögere den angeblich schon ganz nahen Abschluss einer neuen Vereinbarung mit dem Iran. Aus Teheran waren Äußerungen zu hören, die auf Irritation über das russische Vorgehen schließen ließen.

Abdollahians Moskau-Besuch am Dienstag sollte der Klärung dienen. Während einer gemeinsamen Pressekonferenz erläuterte Lawrow, dass es lediglich um Zusagen gehe, die Russlands Rolle im JCPOA betreffen. Die US-Regierung habe inzwischen eine entsprechende schriftliche Garantie gegeben. Unter anderem sieht das Abkommen von 2015 vor, dass Russland weiter Brennstäbe für das iranische Atomkraftwerk bei Buschehr liefern kann und die verbrauchten Brennstäbe entgegennimmt, um auszuschließen, dass Iran daraus Plutonium entwickeln könnte.

Abdollahian betonte während der Pressekonferenz, dass Russland kein Hindernis auf dem Weg der Rückkehr zum JCPOA darstelle. Es habe im Gegenteil seit dem Start der Wiener Gespräche und besonders in der jüngsten Phase seit November 2021 eine »sehr positive und konstruktive Rolle« gespielt. Beide Politiker sprachen sich für eine rasche Wiederherstellung des 2015 vereinbarten Abkommens aus.

Angeblich ist ein Vertragsentwurf fast schon unterschriftsreif. Nur wenige Meinungsverschiedenheiten müssten noch geklärt werden. Aber ob wirklich eine Einigung zu erwarten oder sogar zum Greifen nahe ist, wie alle Beteiligten behaupten, lässt sich nicht beurteilen. Nach wie vor ist über den Stand der Dinge absolut nichts bekannt. Was vor allem die USA und der Iran bisher öffentlich über ihre Positionen mitteilten, lässt eine Vereinbarung äußerst unwahrscheinlich erscheinen. Um ein zentrales Hindernis zu nennen: Teheran will eine Garantie der USA, dass sich der von Trump im Mai 2018 angeordnete Vertragsbruch nicht beim nächsten Regierungswechsel in Washington wiederholt. Die US-Regierung lehnt das mit der Begründung ab, ein solches Versprechen sei verfassungsrechtlich gar nicht möglich.

Außerdem warf Abdollahian den USA am Wochenende vor, sie würden plötzlich »neue Forderungen« erheben und damit die Verhandlungen gefährden. Worum es dabei konkret geht, sagte er nicht. Der Sprecher des Außenministeriums, Said Khatibsadeh, erklärte am Montag, man sei – anders als allgemein behauptet – noch nicht an dem Punkt, wo man das Abkommen als so gut wie abgeschlossen betrachten könne. Die US-Regierung müsse jetzt »eine politische Entscheidung treffen«. Man warte nun auf die Antwort aus Washington. Erst dann werde die iranische Delegation nach Wien zurückkehren.