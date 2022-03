Hotspot Bundestag

Jörg Carstensen/dpa Vorerst weiter Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr (Berlin, 24.1.2021)

Die Pandemie ist noch nicht vorüber – das zeigen nicht nur derzeit täglich mehr als eine Viertelmillion Neuinfektionen sowie über 250 mit dem Coronavirus Verstorbene. Auch die Reihen der Bundestagsabgeordneten und des Präsidiums waren am Mittwoch nach einer Reihe von positiven Tests gelichtet. Die erste Plenardebatte über die von der Ampel vorgelegte Novelle des Infektionsschutzgesetzes, die ein Ende des Großteils der Coronamaßnahmen ab Sonntag vorsieht, begann daher mit Genesungswünschen von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen).

Keine Erkrankung, sondern eine Kabinettsklausur war der Grund dafür, dass auch der Urheber des Gesetzentwurfes, Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), mit Abwesenheit glänzte. Die Lage habe sich dahingehend verändert, »dass wir mit der Omikron-Variante nicht mehr diese hohen Hospitalisierungsquoten haben«, hatte der Minister zuvor gegenüber dem Radiosender Bayern 2 die Vorlage verteidigt. Die Lage sei seiner Ansicht nach aber deutlich schlechter als die Stimmung, relativierte Lauterbach das Gesagte sodann gleich wieder.

Vor Beginn der Debatte entschieden sich die Abgeordneten für die Anwendung der 3G-Regel. Auch nicht geimpfte oder genesene Abgeordnete, die zuvor auf die Besuchertribüne des Bundestags verbannt worden waren, konnten damit bei Vorlage eines negativen Tests wieder im Plenum Platz nehmen. Der zur Debatte stehende Gesetzentwurf unterscheidet zwischen einem Basisschutz sowie schärferen Maßnahmen für sogenannte Hotspots. Zum Basisschutz zählt die Möglichkeit der Anordnung des Maskentragens in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen und dem öffentlichen Personennahverkehr durch die Landesregierungen sowie die weiterhin gültige Maskenpflicht in Flug- und Fernverkehr. In den genannten Einrichtungen, aber auch Schulen und Seniorenheimen kann zudem eine Testpflicht angeordnet werden. Weitergehende Maßnahmen wie das Abstandsgebot von 1,50 Metern im öffentlichen Raum, eine Maskenpflicht in Supermärkten oder eine 3G-Regel zum Betreten bestimmter Einrichtungen und Unternehmen sollen nur noch in Hotspots möglich sein. Als solche werden Gebiete, die Stadtviertel, aber auch ein ganzes Bundesland umfassen können, definiert, in denen »die konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage besteht«. Dies kann die Ausbreitung einer gefährlichen Virusvariante, aber auch ein starker Anstieg der Infektionszahlen mit der Gefahr der Überlastung der Krankenhäuser sein.

Rednerinnen und Redner der Ampelkoalition machten deutlich, dass es sich bei dem Gesetzentwurf um einen Kompromiss handelt. So hätten Bündnis 90/Die Grünen gerne die breite Maskenpflicht zum Schutze vulnerabler Gruppen beibehalten, während die FDP unter Verweis auf die Eigenverantwortung der Menschen auf das schnelle Ende der Einschränkungen gedrängt hatte. Kritik am Lauterbach-Entwurf kam außer von der AfD, die unter dem Motto »Mut zur Freiheit« für die sofortige Aufhebung aller Coronamaßnahmen plädierte, von der Union sowie der Fraktion Die Linke. Um zeitnah zu beschließen, welche Gebiete als Hotspots gelten, müssten die Landtage täglich zusammentreten, sagte der CDU-Abgeordnete Hendrik Hoppenstedt mit Blick auf die schwierige Umsetzbarkeit des Konzepts. Der Entwurf sei »handwerklich schlecht und inhaltlich ein Desaster«, fasste der Linke-Abgeordnete Ates Gürpinar das Urteil einer Expertenanhörung im Bundestag vom Montag zusammen. Offenbar setzte die Ampel auf »Durchseuchung und Chaos als Strategie«, so Gürpinar. Lauterbach solle doch zugeben, dass er sich nicht gegen die FDP habe durchsetzen können, die mit der Realität Hunderter Coronatoter täglich leben könne.

Am Freitag soll über den Gesetzentwurf abgestimmt werden. Zuvor wird sich am Donnerstag noch die Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit der Vorlage befassen. Mehrere Landesregierungen hatten die geplante Regelung bereits kritisiert, da den Ländern damit die Verantwortung für die Bekämpfung der Pandemie zugeschoben werde, ohne ihnen ausreichende Instrumente dafür zu geben. Der Großteil der Bundesländer will von der Möglichkeit einer Übergangsfrist mit Beibehaltung der geltenden Maßnahmen bis zum 2. April Gebrauch machen.