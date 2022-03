Jede vierte Pflegekraft will Job aufgeben

Essen. Jede vierte Pflegekraft sucht einer Umfrage zufolge aktuell wegen der hohen Arbeitsbelastung aktiv nach einem anderen Job, wie die WAZ am Mittwoch berichtete. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov für das Jobportal Indeed ergab demnach, dass 16 Prozent der befragten Pflegekräfte die Branche ganz verlassen wollen, zwölf Prozent wollen demnach in eine andere Tätigkeit im Gesundheitswesen wechseln. Laut Umfrage plant jede dritte (34 Prozent) unter jüngeren Beschäftigten zwischen 18 und 34 Jahren den Wechsel in eine andere Tätigkeit. Die Hälfte (49 Prozent) der Befragten gab die hohe Arbeitsbelastung als Grund an, 39 Prozent das Gehalt. (AFP/jW)