Die sieben Brummis

Rolf Vennenbernd/dpa

Man werde jetzt »genauso wie die Kollegen in Frankreich« alle möglichen Autobahnen blockieren, erklärte Spediteur Gerd Fischer (Foto) am Mittwoch in Köln. Den Deutschen werde »das Lachen vergehen, wenn sie nichts mehr zu essen kriegen«. Aber dann kamen statt 50 Lkw nur sieben, und die blockierten auch nichts, sondern schlichen nur im kleinen Protestkonvoi durchs Stadtgebiet. Warum auch für Dieselsubventionen kämpfen, wo der Ölpreis wieder auf Vorkriegsniveau liegt? Diesel ist noch 63 Cent pro Liter teuer, aber den Preis machen die Mineralölkonzerne. (jW)