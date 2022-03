Nachschlag: Nicht allein

Malte Mueller/imago images/fStop Images

»Es ist nicht alles gay, was glänzt«, ist der Slogan des Podcasts Busenfreundin über das Leben queerer Personen inmitten all der Klischees und Vorurteile, die in der heteronormativen Gesellschaft und auch in der LGBTQIA-Community existieren. Immer sonntags erscheint eine neue Folge, in der über dies und jenes gesprochen, gelacht, philosophiert wird. In der neuesten Ausgabe ist Schauspielerin Maike Johanna Reuter zu Gast bzw. »Gästin« bei Podcasterin Ricarda Hofmann. Nach Sternzeichentalk und Pole-Dancing-Exkurs kommen die beiden doch tatsächlich zum Punkt: Trennungen. Reuter berichtet von ihrer Fahrt »mit wehenden Fahnen durchs tiefe Tal der Tränen« nach dem kürzlichen Ende ihrer Beziehung. Beide sind keine Psychologinnen, professionelle Tips zum Umgang mit Trennungsschmerz bekommt man also nicht. Aber die Erfahrungen anderer »ganz normaler« Personen können auch beim eigenen Liebeskummer helfen, und sei es nur durch den Trost, dass andere ebenso leiden. (ahe)