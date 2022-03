Eine Versammlung von Untoten

Martin Müller/IMAGO Eine hilflose Masse Mensch, die da verschlungen liegt

Das Staatsballett Berlin (SBB) hat ein Stück produziert, in dem kein einziger der rund 80 bezahlten Tänzer seines Ensem­bles auftritt. Soviel Selbstverzicht muss man sich erst einmal leisten dürfen. Immerhin tanzen nicht Roboter, sondern 21 Mitglieder von »Sasha Waltz & Guests«. In ihrer kurzen Zeit als Intendantin hatte Choreographin Sasha Waltz das Stück zwar mit dem SBB geprobt, aber das führte wohl zu nichts. Vorgesehen war die Uraufführung von »Sym-Phonie MMXX« schon für 2020. Daher die römische Ziffer. Im Untertitel wähnt sich das Werk schlicht als »für Tanz, Licht und Orchester« geschaffen. Wofür sonst? Wegen der Coronamaßnahmen und vielleicht auch aus Mangel an Ideen fand die Premiere in der Staatsoper Unter den Linden in Berlin nun erst am vergangenen Sonntag statt. Mit der gleichzeitigen Uraufführung der Komposition von Georg Friedrich Haas erfüllt das pausenlose 90minütige Programm alle Erwartungen. Es ist fade, inhaltsleer und bestenfalls gezwungen originell. Es handelt sich also um eine üppige Altlast, die man erledigt gesehen haben wollte und nun sozusagen vom Hals hat.

Die Staatskapelle Berlin unter Ilan Volkov spielt durchaus exotische Klänge: brummende, summende Töne, mal harmonisch, mal disharmonisch. Oft schwillt der Klang an, wird laut, dann ebbt er ab, bis zu kalkulierter Stille. Haas ist kaum hörbaren Mikrointervallen verpflichtet. Während der ersten Minuten von »Sym-Phonie MMXX« konzentriert man sich ganz auf seine Musik, der Tanz lässt sich langsam nur an.

Der Horizont des Bühnenbilds sieht aus, als wäre er aus Mattgold. Doch Bühnenbildnerin Pia Maria Schriever hatte nicht viel zu tun. Im Stück gibt es noch zwei weitere solche Goldwände, sonst nichts. Die Kostüme von Bernd Skodzig zeigen erst später raffinierte Schnitte in Schwarz, zu Beginn gibt es simulierte Nacktheit. Bei einigen Tänzerinnen sind rotgefärbte Brustwarzen zu sehen – für den Altherrengeschmack. Übermäßig erotisch wirkt die Masse Mensch, die da übereinander und verschlungen liegt, um sich dann zu erheben und in kleinen Gruppen Posen vorzuführen. Es wirkt eher hilflos. Ob das Stück im Lazarett oder im Meditationszentrum spielt, macht auch das Programmheft nicht klar.

In Waltz’ modernem Tanzstil, der ein wenig an Tai-Chi erinnert, wird oft wie in Zeitlupe getanzt. Somnambul wirkt das Ensemble, und die Posen, mitunter wie schlecht gemachtes Ballett konstruiert, werden lang gehalten. Nach fünfzehn Minuten tanzen die Tänzer erstmals synchron: eine Armbewegung verbindet sie. Später kommt Tempo in die Truppe. Wer will, kann an Kämpfe oder sogar Krieg denken. Körper, die am Boden liegen, werden hochgehoben und getragen, zum Stehen und zu neuem Leben gebracht. In mehreren Pulks stampfen die Tänzer aufeinander zu und voneinander weg. In der Musik gibt es Anklänge an Sirenengeheul, aber ohne Dröhnen.

Nach einer halben Stunde herrscht Stille. Das war nicht Waltz’ Idee, sondern Komponist Haas hat es so vorgeschrieben. 20 Minuten lang wird zur Stille getanzt, ohne erkennbaren Grund. Manchmal liegen alle, dann wird gerannt oder solistisch gesprungen. Wenn die Truppe barfuß stampft, scheint sie Einverständnis zu signalisieren.

Die Harfe schwallt, das Horn ruft. Dazwischen meldet sich die Pauke. Aber tänzerisch ist all das nicht umgesetzt. Nach weiteren zehn Minuten herrscht wieder Stille. Die zweite Goldwand schiebt sich von links nach rechts über die Bühne, drängt die Hälfte der Tanzenden ins Aus. Einige Damen tragen helle Abendkleider. Sollten sie an die aggressiv-sinnlichen Tänzerinnen von Pina Bausch erinnern, so ist ihre schlaffe Sanftheit eher peinlich. Dass man dann noch minutenlang in absoluter Finsternis sitzt, macht es auch nicht besser.

Gegen Ende ein furioses Solo von der Violine. Und es gibt neue Kostüme: Den Damen wachsen auf den Schultern schwarze Flügel. Todesengel sind sie aber nicht. Vielmehr hat man den Eindruck einer Versammlung von Untoten in undefinierbarer Sphäre. Schließlich wird die Musik pompös, aber auf der Bühne passiert Gegenläufiges. Die dritte Goldplatte senkt sich aus dem Schnürboden. Bald können die Tänzer nur noch im Sitzen tanzen, dann im Liegen. Als alle geflüchtet sind, erreicht die Platte den Boden. Harfe und Orchester dürfen noch nachwabern. Außer den obligatorischen Bravos gab es im nicht ausverkauften Haus auch Buhrufe.