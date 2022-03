Mit Tarnkappe

Foto Hosser/dpa

Wieder US-Rüstungsschrott für die bundesdeutsche Luftwaffe? Verzeichnet werden für die Bundeswehr 269 Abstürze des »Starfighters« und mehr als 110 tote Piloten von 1960 bis 1991. Für die auch »Erdnagel« oder »Sargfighter« genannte Maschine entschied sich 1958 der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU). Er und seine Partei sollen zehn Millionen US-Dollar Schmiergeld für den Ankauf von 916 »Starfightern« kassiert haben. Die Unterlagen dazu ließen sich nie finden. Militärs hatten von der Anschaffung abgeraten, aber mit der Geldpipeline für die US-Rüstungsindustrie war schon damals die »nukleare Teilhabe« für die Bundesdeutschen verbunden – auch wenn sich Washington um die selbst bei gemeinsamen Übungen einen feuchten Qualm schert. Siehe Klaus von Dohnanyis jüngstes Buch.

Egal, für das angebliche Mitspracherecht bei der atomaren Planung öffnet auch fast 65 Jahre nach 1958 die Bundesregierung alle Kassenschleusen. Und wieder geht es um eine Maschine desselben Herstellers Lockheed Martin. Der Spiegel ätzte am 29. Januar: »Pleiten- und Pannenflieger«. Erst am 5. März mussten zwei F-35 auf dem Berliner BER notlanden. Bereits 2019 berichteten Medien, die deutsche Rüstungsschmiede Hensoldt habe mit einem »Passivradarsystem« die sogenannte Tarnkappe des US-Jets durchlöchert und dessen Weg verfolgen können. Ähnliches soll schon vor Jahren Russland in Syrien gelungen sein.

Die Anschaffung von nach dpa-Informationen 35 F-35, deren Stückpreis auf bis zu 100 Millionen US-Dollar geschätzt wird – von gigantischen Unterhaltskosten abgesehen –, ist allerdings nur ein Teil eines Deals, bei dem auch die deutsche Rüstungsindustrie und EU-Partner wie Frankreich etwas aus der deutschen »Rüstungsbazooka« erhalten sollen. Denn das ist diesmal anders als vor knapp 65 Jahren: Die USA erhalten nicht den ganzen Batzen. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) benötigte am Montag nur wenig mehr als eine Minute, um alle drei Komponenten ihrer Entscheidung bekanntzugeben: Neben dem Geldsegen für den US-Rüstungskonzern, erhält die deutsche Kriegsindustrie rauhe Mengen für das Päppeln der Elektronik des »Eurofighters«, und am teuersten Vorhaben, dem vor allem mit Frankreich vorangetriebenen Mehrzweckkampfflugzeug der sechsten Generation, wird selbstverständlich festgehalten.

Eine Tarnkappe gab es in der ganzen Angelegenheit nur bei der politischen Vorbereitung: Im Wahlkampf 2021 traten Teile von SPD und Grünen noch gegen »nukleare Teilhabe« und Anschaffung von Kampfdrohnen auf, im Koalitionsvertrag stand bereits das Gegenteil. Am 8. Januar berichtete dpa, der F-35-Kauf werde »geprüft«. Dann kam der 24. Februar, und Scholz sah den Mantel der Rüstungsgeschichte wehen. Er kündigte in seiner »Zeitenwende«-Rede vom 27. Februar an, was längst beschlossen war. Am Montag war Vollzug.