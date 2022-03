Volltanken mit Lindner-Rabatt

Bernd März/imago images Noch im Laufe dieser Woche soll über Lindners Vorschlag gegen hohe Spritpreise entschieden werden

Nun also doch. Die Bundesregierung will angesichts der rasant steigenden Energie- und Rohstoffpreise im Gefolge des Ukraine-Krieges ein zweites Entlastungspaket für private Haushalte und die deutsche Industrie schnüren. Die hohen Kosten seien für viele Menschen erdrückend, sagte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) am Montag zu dpa in Berlin. Während der Vizekanzler in seinen Ankündigungen vage blieb, will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) einen staatlichen Tankzuschuss auf den Weg bringen. Darüber solle womöglich noch im Laufe dieser Woche entschieden werden, berichtete Bild am Montag. Ebenfalls im Gespräch seien Überbrückungshilfen für Unternehmen, eine Verlängerung der Kurzarbeiterregelung über den 30. Juni hinaus sowie eine nochmalige Anhebung der Pendlerpauschale, schrieb Bild.

Laut Habeck haben die Planungen drei Stoßrichtungen: So müsse es erstens bei Strom, Wärme und Mobilität Erleichterungen geben. In seinem Ressort schätzt man, dass die Gasrechnung für eine Durchschnittsfamilie in einem unsanierten Einfamilienhaus im laufenden Jahr um rund 2.000 Euro anziehen könnte. Zweitens brauche es Energieeffizienz und Einsparungen, etwa durch Minderung des Verbrauchs beim Autofahren oder einen Austausch von Gasheizungen. Drittens seien marktwirtschaftliche Impulse nötig, damit gelte: »Je effizienter, desto geringer die Kosten«. Entsprechende Vorhaben sollten »jetzt in einem Arbeitsprozess schnell und konstruktiv« vorangebracht werden, erklärte Habeck. Die neue Bundesparteichefin der Grünen, Ricarda Lang, brachte ein »Energiegeld« ins Spiel, das so schnell wie möglich an alle Bürger ausgezahlt werden müsse. »Damit hat jede und jeder mehr Geld auf dem Konto, am meisten profitieren Menschen mit wenig Geld«, hatte sie gegenüber Bild am Sonntag geäußert.

In der Vorwoche hatte das Bundeskabinett bereits ein Bündel an Maßnahmen beschlossen, darunter die Erhöhung des steuerlichen Grundfreibetrags, der Werbungs- und Entfernungspauschale, die Streichung der EEG-Umlage für Ökostrom sowie einen Sofortzuschlag für von Armut betroffene Kinder. Koalitionsintern soll zudem Einigkeit darüber bestehen, den schon in der parlamentarischen Beratung befindlichen Gesetzentwurf zur Bewilligung eines Heizkostenzuschusses für Bezieher von Wohngeld und auf staatliche Hilfen angewiesene Auszubildende und Studierende nachzubessern. Der Zuschuss von 135 Euro für Alleinstehende und 115 für Azubis und Hochschüler mit Anrecht auf Bundesausbildungsförderung (BAföG) sei ein zu geringer Betrag, »um die Preissprünge für Heizung und Wärme in den Wohnungen der letzten Monate ernsthaft zu kompensieren«, beschied schon in der Vorwoche der baupolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Bernhard Daldrup.

Auf die akuten Nöte von Studierenden machte am Montag der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks (DSW), Matthias Anbuhl, in einer Parlamentsanhörung zum Thema aufmerksam. Eine Einmalzulage von 115 Euro sei nicht nur deutlich zu knapp bemessen, sondern käme mit der vorgesehenen Auszahlung im Juni viel zu spät. Deshalb müsse der Gesetzgeber nach der Devise »höher, schneller, unbürokratischer« handeln. Beispielhaft dafür könnte die Rolle rückwärts von FDP-Chef Lindner sein. Noch am Wochenende hatte er Forderungen nach einer Spritpreisbremse eine Absage erteilt, um nun mit seinem Vorstoß für einen Preisnachlass beim Tanken den womöglich selben Effekt zu erzielen. Die Höhe des möglichen Zuschlags soll noch nicht feststehen, geplant ist aber wohl, dass der Betrag beim Bezahlen an der Tankstelle abgezogen wird und der Pächter das Geld später bei den Finanzbehörden eintreibt. Weniger kompliziert wäre es freilich, wie vielfach verlangt, die Mehrwert- oder die Energiesteuer auf Sprit zu senken.

Auch Lindners Vorschlag vom Wochenende, die Fördermengen von Öl und Gas in Nord- und Ostsee hochzufahren, kann nicht überzeugen. In einer Pressemitteilung vom Sonntag sprach die Umweltschutzorganisation Greenpeace von einer »Nebelkerze«. Würden alle derzeit bekannten Ölvorkommen in der Nordsee erschlossen, »könnten die dort vermuteten Mengen den aktuellen deutschen Ölbedarf gerade einmal etwa zwei Monate decken«.