Kabarett-Kaiser Josef I.

Manfred Siebinger/imago images »Ich hab’ mich entschlossen, Kabarettist zu werden, da war ich schon einer«

Die Kulturradios feiern gerade den lebendlegendären Komponisten und Musikwissenschaftler Wolfgang Rihm, der am 13. März 70 Jahre alt geworden ist. Den Anfang macht Dienstag abend BR Klassik: Die Geigerin Tianwa Yang, die zuletzt Rihms Violinmusik komplett aufgenommen hat, präsentiert in der Sendereihe »Horizonte« ihr Lieblingsstück »Phantom und Eskapade« (22.05 Uhr). Ebenfalls auf BR Klassik gibt es am Donnerstag seine »Musik für drei Streicher«, aufgeführt von Ilya Gringolts (Violine), Lawrence Power (Viola) und Nicolas Altstaedt (Violoncello), aufgenommen in der Vorwoche im Münchner Herkulessaal (22.05 Uhr). Am Freitag abend laufen auf zwei Sendern parallel zwei verschiedene Liveübertragungen von Rihm-Kompositionen. Aus der Dorfkirche Alt-Tempelhof in Berlin überträgt DLF Kultur in einer Uraufführung »Stabat mater« und »Cruci­fixus«, gegeben von Mitgliedern des RIAS-Kammerchors unter Leitung von Ralf Sochaczewsky (20.03 Uhr). Und im »Abendkonzert« überträgt SWR 2 das hauseigene Symphonieorchester unter Leitung von Pablo Rus Broseta mit diesen Stücken: »Nach-Schrift – Eine Chiffre«, »Séraphin-Sphäre für Ensemble«, »Gedrängte Form für Ensemble«, »Gejagte Form für Orchester« und »Will Sound für Ensemble« (20.05 Uhr).

Wenn Urban Priol Neue Musik komponieren würde, hießen seine Stücke vielleicht: »Sickerpointe mit Schlagbohrer und Presslufthammer« oder »Schenkelklopfer am Maschinengewehr«. Bis der ärgste dumme August der deutschen Boomer damit die Charts stürmt, muss er weiter Witze machen und Veranstaltungen moderieren, wie zuletzt am 6. März in Mainz die Verleihung des »Deutschen Kleinkunstpreises«. Die Kleinkunst kommt von Katie Freudenschuss, Till Reiners, Carmela de Feo, Tino Bomelino und Thomas Freitag. Den Hauptpreis kriegt der wiederauferstandene Josef Hader, der derart ausgezeichnet für einen Wechsel ins Amt des österreichischen Bundeskanzlers qualifiziert ist. In Wien kann schließlich a jeder Kurz Kanzler werden (Di., 22.04 Uhr, WDR 5 und Fr., 22.05 Uhr, SWR 2). Der Brite Eric Hobsbawm war nicht nur ein brillanter und unbequemer Historiker, sondern als »Francis Newton« lange Jazzkolumnist im New Statesman. Daran erinnert Dienstag und Mittwoch die Reihe »Round Midnight« mit der zweiteiligen Sendung »Angry Young Men (and Ladies …)« (je 23.30 Uhr, NDR Kultur). Einen tierischen Plot bietet der neue »ARD-Radiotatort«: In »Terrorvögel« von Debütantin Monika Geier stürzen zwei Vogelkundler tödlich von einem Schweinsfelsen, und wieder will’s keiner gewesen sein (SWR 2022, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2; Mi., 21 Uhr, HR 2; Fr., 19.04 Uhr, WDR 3; Sa., 17.04 Uhr, WDR 5; Sa., 19.05 Uhr, SWR 2; So., 17.04 Uhr, SR 2; So., 19 Uhr, NDR Kultur; Mo., 21 Uhr, Bremen 2). Die meisten deutschen Kulturwellen schalten sich am Samstagabend nach den 20-Uhr-Nachrichten zusammen zur »ARD-Radiokulturnacht aus Leipzig: Live unter Büchern«. Es lesen nacheinander Fatma Aydemir, Jakob Augstein, Heike Geißler, Lucy Fricke, Aleš Šteger, Judith Kuckart, Katerina Poladjan, Jan Costin Wagner und Lola Randl, außer bei Bremen 2. Die Norddeutschen steigen vor den letzten drei Vortragenden aus der Übertragung aus, bis 23 Uhr bleiben dabei: HR 2, WDR 5, NDR Kultur, SWR 2, RBB Kultur und SR 2. Der »Wozzeck« meuchelt seine Maria im »Opernabend« am Montag live an der Wiener Staatsoper, den Stock schwingt Philippe Jordan (20 Uhr, Ö 1). Und im Anschluss beginnt Volker Risch in »Am Abend vorgelesen« mit dem ersten von zehn Teilen »Eugen Onegin« von Alexander Puschkin (Mo., 22 Uhr, NDR Kultur).