Aggression unwahrscheinlich

imago images / Photo12 Italienische Interbrigadisten in Spanien

Die neuen Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung bieten Anregung zum Weiterdenken. In einem Beitrag über den Historiker und Politikbildner Jörg Wollenberg würdigt Karl Heinz Roth diesen als »bildungspolitische(n) So­krates« und »Meister der ergebnisoffenen Unterweisung«. Das Lob ist zugleich Kritik am Verfall linker und gewerkschaftlicher Bildungsarbeit, denn der Jubilar »versteht die Erwachsenenbildung der Gewerkschaften und Volkshochschulen als Reparaturwerkstätten, die die mentale und kognitive Verkümmerung der Menschen im gesellschaftlichen Leben und im betrieblichen Alltag aufheben sollen«. Wollenberg steuert zwei Aufsätze bei: Über Theodor Lessing, Reformpädagoge und Nazigegner, von sudetendeutschen Nazis nach der Flucht aus Deutschland ermordet, und über Käthe Popall, KPD-Mitglied, im Widerstand und im Zuchthaus, nach der Befreiung KPD-Senatorin in Bremen.

Unbeabsichtigtes Highlight ist Karl Drechslers Aufsatz, der für den auf dem Rücken der Ukrainer aktuell ausgetragenen Konkurrenzkampf der Großmächte einen historischen Hintergrund besonderer Art liefert. Er stellt ein bekanntes, aber wenig beachtetes CIA-Dokument vor: den »Bericht zur Weltsituation unter dem Aspekt der Sicherheit der Vereinigten Staaten« von 1947. Wer den Kalten Krieg verstehen will, kann hier an seinen Wurzeln die Kontinuität des – das Ende der Blockkonfrontation überdauernden – Hasses auf Moskau nachvollziehen. »Containment« und »Rollback« sind hier angelegt. »Die größte Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA sind (…) nicht die militärische Stärke der Sowjetunion und die Möglichkeit einer militärischen Aggression (…). Es ist unwahrscheinlich, dass die UdSSR unter den gegenwärtigen Umständen eine offene militärische Aggression wagen wird. Ihre Politik ist vielmehr darauf gerichtet, einen Krieg zu vermeiden, ihr Kriegspotential zu verstärken sowie ihren Einfluss und ihre Kontrolle mit politischen, wirtschaftlichen und psychologischen Mitteln auszubauen.« Damals formulierte die CIA die Angst der USA vor einem wirtschaftlichen Kollaps (West-)Europas, weil dies die Möglichkeit für einen »kommunistischen Umsturz« eröffnen würde. Der ist heute nicht mehr zu befürchten, aber eine Abkehr Europas von der US-Führung. Demokratische, aber auch nationalistische Bewegungen bleiben weiterhin ein Faktor.

Weitere Heftthemen: Siegfried Prokop analysiert die verspätete Entdeckung der wissenschaftlich-technischen Revolution in der DDR. Mario Keßler setzt sich mit den Implikationen der Dreyfus-Affäre am Ausgang des 19. Jahrhunderts in Frankreich für die Linken auseinander. An die Gründung der Internationalen Brigaden 1936 erinnert Günter Wehner. Gerhard Weiß schreibt über das gebrochene Amnestieversprechen der Weimarer Republik nach dem Kapp-Putsch 1920, Andreas Heyer schließlich stellt Wolfgang Harichs Rehabilitationsbemühungen 1990 vor. Das Heft vermittelt einmal mehr die Einsicht, dass Geschichte nicht frei von Widersprüchen, Um- und Irrwegen ist. Aus ihr zu lernen bleibt schwierig.