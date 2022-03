Nachschlag: Nichts verstanden

HR/arte Der Anschein der harten Währung täuscht

Auf Arte gab es am Sonnabend als Kontrastprogramm zu seichter Unterhaltung und endlosem Geschrei über den Ukraine-Krieg etwas zum Nachdenken: Warum werden wegen der Erderwärmung nicht ebenso drastische Maßnahmen ergriffen wie gegen Corona oder die angebliche russische Bedrohung? Die Doku »Klimawandel und Vogel-Strauß-Taktik« führt eine ganze Reihe psychologischer Experimente an, die darauf hinauslaufen, dass Fehlwahrnehmungen nach dem Muster »Mich wird’s schon nicht treffen« für dieses Versäumnis verantwortlich sind. Doch überzeugend wirkt das nicht. Hat es nicht eher etwas mit Geschäftemacherei, kurzum: dem Kapitalismus, zu tun? In dieser Hinsicht war die nachfolgende Episode der Reihe »42 – die Antwort auf fast alles« über Kryptowährungen wie den Bitcoin aufschlussreich. Vor allem sollte man sich das Eingeständnis des Ökonomen Peter Bofinger nicht entgehen lassen, der zugeben muss: Die Volkswirtschaft beruht heute auf Lehrmeinungen, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. (jt)