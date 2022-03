imago/ZUMA Press/Montage jW

Tacheles reden

Zu jW vom 21.2.: »Schnellere Schlitten«

Norwegen 37 Medaillen, das deutsche Team nur 27 Medaillen. Schön und gut. Aber warum das gierige Sammeln von Medaillen? Im Gegensatz zu früheren Olympischen Spielen mit Amateursportlern sind heute alle Olympiaden nur noch Geschäftemacherei und Politik. Sie sind kein völkerverbindendes Miteinander, sondern ein aufgehetztes Gegeneinander mit Nationalflaggen und Nationalhymnen. Furchtbar. Knallharter Kampf gegeneinander um Medaillen. (…) Warum sind wir im Herzen nicht einfach Weltbürger oder zum Beispiel Kölner? Alle Olympischen Spiele gehören meines Erachtens ausschließlich nach Griechenland. Ich bin sicher, dass das auch dem weitsichtig denkenden und bescheidenen Sokrates gefallen hätte. Schade, dass er jetzt nicht mehr Tacheles reden kann.

Volker Freiesleben, Köln

Klare Haltung

Zu jW vom 11.3.: »Maduro: Weltkrieg hat bereits begonnen«

(…) Ich kann dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro nur zustimmen, wenn er sagt, dass der dritte Weltkrieg schon begonnen habe, erst mal nur auf wirtschaftlichem Gebiet. Leider spielt auch Deutschland hier eine unrühmliche Rolle. (…) Außenministerin Annalena Baerbock ruft nicht nur dazu auf, das russische Volk wirtschaftlich zu strangulieren, sie ist ja auch offensichtlich dazu bereit, den Krieg vom Wirtschaftskrieg auf eine höhere, die militärische Stufe zu erheben. In der ARD hat sie sich für die Lieferung der polnischen MiG-29-Flugzeuge an die Ukraine ausgesprochen und hätte damit die NATO zum Kriegsteilnehmer gemacht. Auch wenn sie das am nächsten Tag in Bild wieder korrigiert hat, zeigt das doch ganz klar ihre Einstellung. Die Russophobie und Kriegshetze sind beängstigend. (…) Unabhängige Berichterstattung wird in dem ach so freien Land eingeschränkt. RT und Sputnik müssen verboten werden, weil das dumme deutsche Volk sich nicht selbst eine Meinung bilden soll. Und Die Linke? Ich wohne in Mecklenburg-Vorpommern. Hier regiert ja Die Linke zusammen mit der SPD. Gerade von Die Linke hätte ich eine klare Positionierung erwartet, sonst wüsste ich eigentlich nicht mehr, warum ich sie wählen soll.

Peter Rosenfeld, per E-Mail

Alte Verbindungen

Zu jW vom 9.3.: »Inbegriff der Nation«

Untrennbar ist der deutsche Faschist Professor Theodor Oberländer mit den ukrainischen Nationalisten verbunden: Als Kommandant des Bataillons »Nachtigall«, bestehend aus Ukrainern, beteiligte er sich unmittelbar nach Beginn des Überfalls auf die Sowjetunion am Massaker in Lwow mit circa 3.000 bis 5.000 ermordeten Zivilisten. Listen mit unbedingt zu Tötenden hatte er vor dem 22. Juni 1941 selbst zusammenstellen lassen. Weitere Verbrechen wurden durch das Bataillon »Nachtigall« in Solotschew, Tarnopol, Prokurow, Schitomir und Winnizja verübt. In der BRD war er wichtiger CDU-Politiker und sogenannter Vertriebenenminister und wurde von Konrad Adenauer und Hans Globke protegiert. Dass dieser Theoretiker und Praktiker des Völkermordes seine Karriere in der BRD fortsetzen konnte, gehört zur deutschen Normalität. Seine umfassenden Fertigkeiten hat er nach dem 8. Mai 1945 skrupellos im Kalten Krieg zur Verfügung gestellt.

Sebastian Schröder, Wuppertal

Recht des Stärkeren

Zu jW vom 7.3.: »›Zeitenwende‹ in Europa«

(…) Nun sind sich fast alle intellektuellen wie politischen Wortführer einig: Wir erleben eine »Zeitenwende«. Der erste Krieg seit dem Ende des letzten Weltkriegs sei wieder da. Und alle alten und neuen Mandarine der öffentlichen Medien und politischen Institutionen feiern Siege der Moral und Einigkeit. Das können sie auch, weil die meisten Menschen nicht in der Lage sind, sich objektiv zu informieren (…). Auch ein Prominenter wie Matthias Platzeck, Exministerpräsident, Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums – nun auch Ex –, konvertierte zum Feind des russischen Präsidenten Wladimir Putin und von Exkanzler Gerhard Schröder. Schon im ersten Satz des Singsangs von der »Zeitenwende« stecken die ersten Misstöne oder Lügen. Nicht nur Jahrzehnte eines Kalten Kriegs werden verdrängt, auch ein ganz richtiger Krieg mit der Zerstörung eines Staates, der Sozialistischen Bundesrepublik Jugoslawien, und nebenbei einer völkerrechtlich fragwürdigen separatistischen Staatsgründung, des Kosovo. Von Kriegen außerhalb Europas mit Millionen von Toten ganz zu schweigen. Die Macht der elektronischen Bilder und Symbole konkurriert mit dem Idiotismus in den »sozialen Medien«. (…) Durch das Beschweigen all dessen, was der Invasion vorausging, soll das Handeln oder Unterlassen der EU-Elite dem Vergessen anheimfallen. Nie wieder »Jeder Stoß ein Franzos’«, aber »Jeder Schuss ein Russ’« geht wieder. Das bringt das verhängnisvolle Versagen deutscher Außenpolitik, all der Politikerinnen und Politiker, die keinen Krieg hautnah erlebt haben, auf den Punkt. Vor diesem Hintergrund werden ein Willy Brandt, Walter Ulbricht, ein Helmut Kohl, Erich Honecker und Richard von Weizsäcker zu Heroen friedlicher Nachkriegspolitik. (…) An die Stelle ihrer Kraft und Macht zum historischen Kompromiss sind das Recht und die Macht des Stärkeren getreten. Was die Masse der Intellektuellen als ethische und politische Selbstverpflichtung demonstriert, sind Anpassung und Unterwerfung.

Heinz Niemann, per E-Mail

Siegerstraße

Zu jW vom 11.3.: »Imperium vor dem Abstieg«

Michael Hudson hätte in vielem recht, wenn der Imperialismus rational agieren würde. Nüchternes Abwägen von Interessen etc. Da irrt auch die klassische Imperialismustheorie … Ein per se totaler, abstrakter Machtanspruch des US-Imperialismus wird irrational, aber logisch vor keiner Katastrophe zurückschrecken. Im Gegenteil, Schockstrategie und kreative Zerstörung als Methode und Dauerzustand. Das macht ihn aus. Für die USA sieht es nach »Win-win-win« aus. Und sie sagen das auch, siehe der Thinktank Stratfor etc.

Christoph Vohland, Bonn