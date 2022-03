Fukushima darf nicht vergessen werden

Der Arbeitskreis Umwelt (AKU) Gronau betonte am Sonntag in einer Pressemitteilung, dass die Katastrophe in Fukushima und ihre anhaltenden Folgen nicht in Vergessenheit geraten dürfen:

Am Wochenende wurde in Gronau und Lingen mit Mahnwachen an den elften Jahrestag der Atomkatastrophe in Fukushima (11. März 2011) erinnert. Gleichzeitig wurde gegen jegliche Nutzung der Atomenergie demonstriert. (…) In Gronau wurde mit der Aktion auch besonders der Forderung nach sofortiger Stilllegung der Gronauer Urananreicherungsanlage (UAA) Nachdruck verliehen. In Lingen richtete sich der Protest zudem gegen das dortige Atomkraftwerk Lingen 2 und gegen die Brennelementefabrik in Lingen, in der Brennstäbe für Atomkraftwerke in zahlreichen Ländern hergestellt werden. Die Antiatomkraftbewegung kritisiert scharf, dass es für die beiden Atomfabriken in Gronau und Lingen bisher keine Laufzeitbegrenzung gibt. Das AKW Lingen 2 soll Ende des Jahres vom Netz gehen.

Die Bürgerinitiativen in Gronau und Lingen kritisieren, dass elf Jahre nach der Atomkatastrophe in Fukushima in Gronau und Lingen immer noch Uran für den Einsatz in Atomkraftwerken vorbereitet wird. Damit wird der beschlossene Atomausstieg der Bundesregierung unterlaufen. Die örtlichen Bürgerinitiativen fordern gemeinsam mit dem Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen, mit dem Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU), mit der Ärzteorganisation IPPNW und mit weiteren Organisationen, dass mit der Urananreicherung in Gronau und mit der Brennelementeproduktion in Lingen endlich Schluss sein muss. Die NRW-Landesregierung bzw. die Landesregierung in Hannover können und müssen die bisher unbefristeten Betriebsgenehmigungen aufheben und die mit dem Anlagenbetrieb in Gronau und Lingen verbundenen Urantransporte unterbinden. (…)

Die DKP Berlin verurteilte in einer Erklärung den Brandanschlag auf die Internationale Lomonossow-Privatschule in Marzahn-Hellersdorf am Freitag morgen:

(…) Dieser Angriff markiert den traurigen Höhepunkt einer Eskalation antirussischer Gewalt (…). Die Berliner Polizei vermeldete seit Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine 80 Vorfälle ähnlicher Art, etwa Schmierereien, Sachbeschädigungen und Pöbeleien gegen russische Mitbürger. (…) Unabhängig davon, wie man den Ukraine-Konflikt bewertet, muss für alle Antifaschisten klar sein, dass die Hetze gegen Menschen russischer Herkunft strikt abzulehnen ist. Die Anstachelung zu antirussischen Übergriffen stellt eine Form der Volksverhetzung dar. Die Behörden müssen sofort einschreiten, um die Sicherheit russischstämmiger Menschen in Deutschland zu gewährleisten. Nicht zuletzt angesichts von 27 Millionen sowjetischen Kriegstoten im Zweiten Weltkrieg, von denen die Mehrheit russischer Abstammung war, trägt Deutschland eine besondere moralische Verantwortung für den Schutz russischen Lebens hierzulande. (…)

Zudem verweisen wir auf den Zusammenhang der antirussischen Hetze mit der Kriegshysterie. Der Aufbau des Feindbildes des »bösen Russen« dient den Herrschenden dazu, eine enorme Aufrüstung der Bundeswehr sowie die weitere Militarisierung der deutschen Gesellschaft voranzutreiben. Kritische Stimmen sollen unterdrückt werden. Gegen den Aufbau der geschlossenen Heimatfront wird kein Widerspruch geduldet. Heute trifft es russische Medien, morgen antimilitaristische und linke Zeitschriften. (…)