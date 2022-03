Kriegskostenverteilung

IMAGO/lausitznews.de Spritpreise explodieren: Tankstelle in Leipzig am 8. März

Hohe Energiepreise sind heute kein Grund mehr zum Meckern, sondern sollten mit einem gewissen Stolz gezahlt werden – als Akt der Solidarität mit den Kriegsopfern in der Ukraine. So zumindest die Logik der Bundesregierung. Dass damit, wie in kapitalistisch gemanagten Krisen üblich, die Solidarität vor allem zur Angelegenheit der Einkommensschwachen wird, geschenkt. Jetzt ist Krieg, da gibt es eben keine Klassen mehr, sondern nur noch Nationen, Freund und Feind.

Besonders umfassende Möglichkeiten, ihrer Solidarität Ausdruck zu verleihen, erhalten die Bundesbürger derzeit an der Zapfsäule. Wer heute 2,30 Euro für einen Liter Super hinlegt, kann sich gewiss sein, dass davon mindestens 50 Cent auf Putins Kappe gehen. Und da Solidarität mit Kiew und Wut auf Moskau derzeit erste Bürgerpflicht sind, hat Finanzminister Christian Lindner (FDP) nun auch klargestellt, die Preisdynamik bei Benzin und Diesel nicht durch politische Maßnahmen abwürgen zu wollen.

Schließlich fordern mittlerweile sogar Konservative eine Spritpreisbremse, etwa in Form einer zeitweiligen Senkung der für Kraftstoff zu entrichtenden Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent. »Wenn die Union eine sogenannte Spritpreisbremse fordert, dann muss sie sagen, was sie im Haushalt kürzen will«, so Lindner gegenüber dem Tagesspiegel am Sonntag. Oder sie müsse bekennen, »dass sie dafür neue Schulden aufzunehmen bereit ist«.

Und neue Schulden aufnehmen, das geht gar nicht. Also, zumindest wenn damit nichts bewirkt wird, als dass Geringverdiener im ländlichen Raum vorm Abdriften in die Armut geschützt werden. Was anderes sind neue Schulden für gute Zwecke, wie jene, die die Ampelkoalition mit ihrem 100-Milliarden-Euro-Paket verfolgt: aufrüsten und den Krieg in der Ukraine durch üppige Waffenlieferungen weiter anheizen.

Eine Absage erteilte Lindner bei der Gelegenheit gleich auch dem Vorschlag, den Spritverbrauch durch ein befristetes Tempolimit zu drosseln. Wer langsamer fahren wolle, könne das schließlich auch ohne Tempolimit machen. Und angesichts der hohen Spritpreise – an denen man ja nichts ändern will – gebe es einen »natürlichen Impuls«, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Natürlich ist der bei jenen stärker ausgeprägt, die weniger finanzielle Puffer auf dem Konto haben. Kurzum: Wer es sich leisten kann, soll weiter rasen können. Um den Verbrauch zu senken, gibt es genug Mitmenschen, die unter dem Preisdruck auch ohne neue Regeln ihr Verhalten anpassen müssen.

Darüber hinaus bleibt ja immer noch die Möglichkeit, die Klimaschutzziele über Bord zu werfen, um Putin eins auszuwischen. So will der Finanzminister das im Koalitionsvertrag vereinbarte Verbot von Öl- und Gasbohrungen kippen, um die Abhängigkeit von russischen Energieimporten zu reduzieren. Gute Krisen soll man nicht ungenutzt lassen, das weiß auch der Finanzminister.