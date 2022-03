Supermärkte entfernen russische Produkte

Neckarsulm. Lidl und Kaufland lassen den Verkauf russischer Produkte vorerst auslaufen. Es seien insgesamt nur wenige Produkte, die in Russland produziert werden, in den deutschen Filialen erhältlich, teilte die Schwarz-Gruppe in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) auf dpa-Anfrage am Sonnabend mit. »Diese werden aktuell nicht nachbestellt. Bereits im Verkauf befindliche Ware wird nicht vernichtet, und die restlichen Bestände werden bis auf weiteres abverkauft.« Ein Sprecher der Schwarz-Gruppe erklärte weiter, man biete ein breites nationales und internationales Sortiment an, das man ständig weiterentwickele, um den Erwartungen der Kundschaft gerecht zu werden. (dpa/jW)