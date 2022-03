Neue Chance für Johnson

REUTERS/Carl Recine Daumen hoch: Kriegsprofiteur Johnson in einem Kampfjet in Waddington, 17. Februar

Kriege ermöglichen es diskreditierten Regierungen, eigene Verfehlungen und Probleme vergessen zu machen. Sie verschärfen aber auch soziale Widersprüche und Spaltungen in einer Gesellschaft. Kriegführende Staaten versuchen dem mit verstärkter Repression und einer Burgfriedenspolitik zu begegnen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat auch Auswirkungen auf den führenden NATO-Staat Großbritannien, das die Ukraine gegen Russland aktiv unterstützt. Die Gewerkschaften des Landes wollen sich jedoch nicht von der Regierung einspannen lassen. So kritisierte die Feuerwehrgewerkschaft in einer Erklärung am 8. März sowohl Russland als auch die NATO und die britische Regierung scharf.

Premierminister Boris Johnson wittert im Krieg zweifellos seine Chance, denn kurz vor der russischen Invasion war er vor allem innenpolitisch schwer angeschlagen. Gegen ihn und eine Reihe seiner engsten Mitarbeiter laufen noch immer polizeiliche Ermittlungen. Johnson soll 2020 wiederholt gegen die von ihm selbst erlassenen Coronaauflagen verstoßen und in seinem Regierungssitz Partys organisiert haben, während sich das Land im Lockdown befand. Der daraus entstandene Unmut innerhalb der Bevölkerung wird zudem von den für wachsende Bevölkerungsteile nicht mehr hinnehmbaren Preissteigerungen befeuert, vor allem bei der Strom-, Gas- und Wasserversorgung. Für April rechnet die Bank of England mit einer Inflationsrate von sieben Prozent. Laut einer vom britischen Gewerkschaftsbund TUC am Donnerstag veröffentlichten Analyse können zwölf Prozent der lohnabhängigen Bevölkerung ihre Grundbedürfnisse nicht mehr befriedigen. Der TUC spricht in diesem Zusammenhang von »der größten Lohnkrise seit 200 Jahren«. Diese Krise wird sich durch den Krieg weiter verschärfen.

Waffen für Kiew

Doch Johnson nutzt den Ukraine-Krieg für Symbolpolitik aus: etwa, indem er zu Beginn der vergangenen Woche dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij eine Rede vor dem Londoner Unterhaus ermöglichte. In dieser Rede forderte Selenskij konkrete Unterstützungsmaßnahmen für sein Land, vor allem Rüstungslieferungen und die Errichtung einer Flugverbotszone. Johnson nannte die Ansprache anschließend die »beeindruckendste Rede«, die er je im Unterhaus gehört habe und sicherte der Ukraine die Unterstützung Großbritanniens zu. Man werde Kiew Waffen liefern und alle diplomatischen, wirtschaftlichen und humanitären Maßnahmen ausschöpfen, die gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Verfügung stünden. Die britische Rüstungsindustrie reibt sich schon die Hände. Laut dem Portal The Conversation vom 9. März ist allein der Aktienkurs des Rüstungskonzerns BAE Systems in den vergangenen Tagen um 26 Prozent gestiegen.

Die Errichtung einer Flugverbotszone wird von Militärkreisen jedoch abgelehnt. Stellvertretend dafür steht ein Artikel des Militärwissenschaftlers Justin Bronk vom 9. März für das RUSI-Institut, das der britischen Armee nahesteht. Darin nennt er die Errichtung einer Flugverbotszone ein »politisches Geschenk an Putin«, weil der seiner Bevölkerung dadurch die aggressiven Absichten der NATO glaubhaft machen könne und damit der innerrussischen Opposition geschadet würde. Außerdem bedeute eine Flugverbotszone eine militärische Eskalation mit nicht kalkulierbaren Folgen, deren militärischer Wert gleichzeitig begrenzt sei, da Russland einerseits immer noch keine Lufthoheit über die Ukraine erzielt habe, andererseits die meisten Bombardierungen ukrainischer Städte durch am Boden stationierte Artillerieeinheiten durchgeführt würden.

Geflüchtete harren aus

Zwischen Rhetorik und Realität klafft bei der britischen Regierung eine Lücke. So wurden erst am Donnerstag konkrete Sanktionen gegen sieben in Großbritannien aktive russische Milliardäre verkündet. Davon ist unter anderem der Eigentümer des Londoner Fußballklubs FC Chelsea, Roman Abramowitsch, betroffen. Seine britischen Bankkonten sind eingefroren und gegen ihn ein Einreiseverbot verhängt worden. Doch für viele britische Politiker sind Sanktionen gegen russische Oligarchen von potentiell peinlicher Brisanz, da sie sich in den vergangenen Jahrzehnten gerne in der Nähe eben dieser Menschen gesonnt haben. So wurde in den vergangenen Tagen eine Geschichte aus dem Jahr 2008 wieder publik, als sich sowohl der spätere konservative Finanzminister George Osborne als auch der sozialdemokratische »New Labour«-Strippenzieher Peter Mandelson für Treffen mit dem russischen Milliardär Oleg Deripaska auf dessen privater Yacht in Korfu rechtfertigen mussten. Auch für die City of London sind die Sanktionen gegen individuelle russische Milliardäre problematisch, ist es doch gerade das Geschäftsmodell dieses Finanzstandortes, ein sicherer Hafen für Superreiche aus aller Welt zu sein.

Am eklatantesten zeigen sich die Widersprüche am Umgang mit den Flüchtlingen. Laut der Financial Times vom Donnerstag haben bislang 22.000 Menschen aus der Ukraine ein britisches Visum beantragt, aber nur 950 eins bekommen. Zahlreiche, die noch keine Zusage erhalten haben, stecken derzeit gemeinsam mit Kriegsflüchtlingen aus anderen Weltgegenden in der nordfranzösischen Hafenstadt Calais fest und werden von britischen Grenzbeamten an der Überfahrt in das Vereinigte Königreich gehindert. Die britische Innenministerin Priti Patel macht hier bislang nur geringe Zugeständnisse. Ab Dienstag soll es möglich sein, Visa auch online zu beantragen. Den allermeisten Flüchtlingen wird das nur wenig helfen.