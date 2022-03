Finanzminister Lindner gegen Spritpreisbremse

Berlin. Trotz der Rekordpreise an den Tankstellen lehnt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent für Diesel und Benzin weiterhin ab. »Wenn die Union eine sogenannte Spritpreisbremse fordert, dann muss sie sagen, was sie im Haushalt kürzen will«, so Lindner gegenüber dem Tagesspiegel (Sonntag). »Oder sie muss bekennen, dass sie dafür neue Schulden aufzunehmen bereit ist.« Dem Blatt sagte Lindner weiter, der Fiskus werde durch die steigenden Spritpreise nicht reich. (dpa/jW)