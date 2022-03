Wegen Krieg: Hochschulen beenden Kooperationen

Berlin. Ein großer Teil der Universitäten in Deutschland hat seine Kooperationen mit russischen Partnerorganisationen ausgesetzt. Von 86 Hochschulen, die bislang mit russischen Partnern zusammenarbeiteten, hätten 78 die Zusammenarbeit nun auf Eis gelegt, ergab eine Umfrage der Welt am Sonntag. Das entspricht einer Quote von 91 Prozent. Peter-André Alt, Präsident der Hochschulkonferenz, sagte dem Springer-Blatt, die Aussetzung der Kooperationen werde für die russische Regierung perspektivisch »sehr schmerzhaft« sein – »durch Auswirkungen auf die praktische Forschungsarbeit wie das internationale Prestige«. (AFP/jW)