»Frieden durch Aufrüstung? Ein Mythos«

Nicolaj Zownir/imago images Blockadeaktion von »Rheinmetall entwaffnen«-Aktivisten in Kassel (8.3.2020)

Nach der Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz, ein Aufrüstungspaket von 100 Milliarden Euro zu schnüren, schnellten die Aktienkurse von Waffenschmieden wie Rheinmetall in die Höhe. Wie würden Sie die Entwicklung beschreiben, die sich gerade vollzieht?

Jetzt passiert im Zeitraffer das, was man seitens der NATO erst für die nächsten Jahre angedacht hatte. Naomi Klein (kanadische Globalisierungskritikerin, jW) beschrieb Momente wie diesen mal mit dem Begriff der Schockstrategie. Immer wenn solche externen Ereignisse kommen, werden die dadurch entstandenen Zeitfenster genutzt, um möglichst alles durchzusetzen, was vorher nicht ging oder umstritten war. Genau das erleben wir gerade. Es ist keine zuletzt viel bemühte »Zeitenwende«, sondern die beschleunigte Umsetzung von lange Beschlossenem. Rüstungsvorhaben auf europäischer Ebene wie das »Future Combat Air System« – ein neuer europäischer Kampfjet, der im Verbund mit Drohnen fliegen soll – sind bereits seit Jahren ausgemacht. Allerdings wird jetzt dieser Schockmoment genutzt, um das endgültig durchzusetzen. Auch die hochumstrittene Beschaffung und Bewaffnung von Drohnen wird jetzt auf den Weg gebracht. Unsere Kritik an Aufrüstung hat sich dadurch nicht verändert. Frieden dadurch zu erreichen, dass man aufrüstet, ist ein Mythos.

Rheinmetall hat der Bundeswehr bereits ein Rüstungsangebot von 42 Milliarden Euro gemacht, welches sich auf die nächsten zehn Jahre erstreckt. Welche Auswirkungen hat die angekündigte Aufrüstung auf die Strategie des Konzerns?

Man wird die Entwicklung nutzen, um sich selbst besser zu präsentieren. Die EU plant gegenwärtige eine sogenannte soziale Taxonomie, anhand derer Investitionen als sozialverträglich eingestuft werden sollen. Das große Projekt der deutschen Rüstungsindustrie war es, in diese Sozialtaxonomie aufgenommen zu werden – also ihre Investitionen als sozial, nachhaltig und friedensstiftend einzustufen. Da haben die Rüstungsunternehmen nun gute Karten, künftig wirklich in diesen Katalog aufgenommen zu werden.

Zusammen mit dem Angebot kam auch die Ankündigung, 3.000 neue Jobs zu schaffen. Die werden nun bei Rheinmetall in der Produktion dringend gebraucht. Die Auftragsbücher sind voll für die nächsten zweieinhalb Jahre. Konzernchef Armin Papperger hat das als »Superzyklus« benannt, bei dem man gar nicht mehr mit der Produktion hinterherkomme.

Müssen sich antimilitaristische Gruppen wie »Rheinmetall entwaffnen« und die Friedensbewegung als Ganzes angesichts der Aufrüstungsorgie nicht völlig neu aufstellen?

Klar ist zumindest, dass der Krieg unsere Ausgangslage nicht verbessert. Wir müssen uns neu aufstellen, aber in einem bewegungsübergreifenden Sinn. Es gab bereits gemeinsame Aktionen mit der antirassistischen und der Klimabewegung. Allerdings wurden diese Kooperationen nicht immer als ausreichend relevant und wichtig genug betrachtet. Das ändert sich mittlerweile – eine gute und notwendige Entwicklung. Es gibt intensive Diskussionen mit der Klimabewegung über den fossilen und den militaristischen »Rollback«.

Reicht es in Zukunft noch, an Aktionstagen die Rüstungsunternehmen zu blockieren? Immerhin wurde die gegenwärtige Politik von einer breiten parlamentarischen Mehrheit beschlossen.

Unsere Strategie war von Anfang an, mit unserem Protest an die Produktionsstandorte der Rüstungsindustrie zu gehen, weil wir dort materiell etwas ausrichten können. Wir wollen die Produktion unterbrechen, stören, sabotieren, und das werden wir auch in Zukunft tun. Die Alternative wäre es, die politischen Akteure zu adressieren. Das ist eine Diskussion, die wir jetzt wieder führen müssen.

»Rheinmetall entwaffnen« plant eine Aktionskonferenz am 26. März. Welche Rolle wird das Aufrüstungspaket haben?

Die zentrale. Die Aktionskonferenz in Kassel soll bewegungsübergreifend sein und Vertreter der feministischen, antirassistischen und Klimabewegung sowie unsere kurdischen Freunde mit einbinden. Dort wollen wir uns den Raum für gemeinsame Diskussionen geben. Auch um unsere Argumente im Austausch wieder zu prüfen und gemeinsame Positionierungen finden. Nur so können wir wieder in neue Aktionen gehen.