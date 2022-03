Fighter mit Handicap

privat Handarbeit im Seil­quadrat: Energiegeladen und kompromisslos geht Bundesligaboxer ­Rahimic zu Werke

Schlagartig werden Erinnerungen wach, schmerzhafte. Tränen schimmern auf ihren Augäpfeln und trüben die Pupillen, während sie erzählt. »Er stand plötzlich vor mir, machte den ersten Schritt seines Lebens, am Tag seines ersten Geburtstages.« Es sei wie eine zweite Geburt gewesen, sagt die Mutter im Gespräch mit junge Welt und beugt sich weit über den geräumigen Esstisch des Familienwohnhauses im Potsdamer Vorort Glienicke. Nach vier, fünf Sätzen hält sie einen Moment lang inne, knetet das Papiertaschentuch im Handteller mit ihren Fingerspitzen immer fester, bis es ganz porös ist.

Die Prognose war düster: Alen, ihr Sohn, würde zeitlebens im Rollstuhl sitzen, mit seinen Klumpfüßen nie weite Wegstrecken zurücklegen. Die Ärzte haben sich geirrt. Zum Glück. Fast 24 Jahre ist das nun her – und diverse Operationen. Erfolgreich. Seit Jahren gilt Alen Rahimic hierzulande als einer der besten Bantamgewichtler (bis 57 Kilogramm) im olympischen Boxen. Trotz Handicaps, die bleiben werden: eine kaum entwickelte Beinmuskulatur samt spindeldürrer Unterschenkel. Mit Willenskraft ist vieles wettzumachen, weiß der Faustkämpfer vom amtierenden deutschen Mannschaftsmeister BC Traktor Schwerin – und beweist es immer wieder aufs neue.

Drang zur Tat

Eine Turnhalle in Seelze im Großraum Hannover. Es ist für Rahimic ein doppelter Auftakt an diesem 22. Januar, einem Samstag. Start der Boxbundesligasaison, BSK Hannover-Seelze gegen die Traktoristen, und erster Fight für sein Team an diesem Kampfabend. Noch laufen die Vorbereitungen, Tisch- und Stuhlreihen bekommen Namensschildchen von geladenen Gästen, Sponsoren und Vereinsmitgliedern. Mit Abständen, alles coronakonform. Rahimic hat unterdessen seine Sporttasche auf der hölzernen Sitzbank der kargen Kabine abgestellt, in der sich sonst Schüler umkleiden. Kurz schüttelt er sich, streift mit der rechten Hand über den linken Unterarm und zieht die Schultern bis fast an die Ohrläppchen. »Irgendwie kühl hier, oder?« fragt er leicht verlegen den junge Welt-Reporter und schiebt seine hellbeige Wollmütze auf dem Kopf hin und her.

Rahimic hätte bereits eine Woche zuvor auf den Brettern stehen sollen. Wenige Stunden vor dem Schlagabtausch kam die Absage, Auftrittsverbot wegen des Virus. Vier Löwen-Kämpfer vom Bundesliganewcomer TSV 1860 München waren positiv auf Corona getestet worden. Und auch diesmal drohte ein Knockout ohne Clinch. Die Probe des Einmarsches in die Halle ging schief. Die Nebelmaschine löste den Rauchmelder aus, Abzugsklappen an der Hallendecke öffneten sich. Die Folge: Regenwasser tröpfelte in die Ringecke des Heimteams und auf Sitzschalen von potenten Gönnern. Der eilig herbeigerufene Hausmeister hatte den passenden Schlüssel parat, schaltete den Alarm ab, die Luken schlossen sich. Zwei, drei Wischmops in flinken Händen erledigten den Rest, alles wieder trocken. Der Ruf ins Seilquadrat rückte näher. Hörbar.

In der Umkleide scheppert es, Pratzenarbeit. Der leicht unterkühlte Rahimic bringt sich mit seinem Trainerduo Andy Schiemann und Marcus Abramowski auf Temperatur. Die Unruhe wird sichtlich größer. Ein Effekt: Toilettenbesuche, mehrere binnen einer halben Stunde. Dann, endlich, der Gang aus dem Kabinentrakt quer über den frisch gewienerten Hallenboden in die viereckige Kampfzone. Rahimics Kontrahent, der Bulgare Valentin Ivanov, stürmt nach dem ersten Gong sofort nach vorne, überfallartig. Der Wahlschweriner hat Mühe zu kontern. »Alen hat sich in Runde eins überrumpeln lassen, dem Gegner die Initiative überlassen«, wird Trainer Abramowski später gegenüber junge Welt analysieren. Verlorene drei Minuten. Rahimic fängt sich in der zweiten Runde, wird aktiver, ohne eindeutig zu dominieren. Ivanov hält mit, eine offene Fehde. »Einfache Mittel, nach dem Aufwärtshaken die Gerade«, schreit Schiemann über die Seile in den Ring. Die Kondition entscheidet in der letzten, dritten Runde. Rahimic führt den Kampf von der Ringmitte, setzt Treffer, das wirkt. Fünf Unparteiische, eine Meinung: Punktsieger Rahimic. »Mir brummt der Schädel, solch ein Tempo bin ich anderthalb Jahre nicht mehr gegangen.« Die Strapaze ist ihm anzusehen. Er hockt mit der hinteren Gesäßhälfte auf der Kante der hölzernen Kabinenbank, die Beine weit v-förmig von sich gestreckt, die bandagierten, halbgeöffneten Hände liegen erschöpft im Schoß. Langsam, ganz langsam, weicht die schattenartige Röte von den verschwitzten Wangen, hebt sich sein Kopf. Er weiß, Kampfauftrag erfüllt, gewonnen. Und klar ist auch, nach dem flotten Frischmachen will er zurück ins Handgemenge, als Stimmungsmacher.

Rahimics Fight war einer von neun in dem Ligaduell. Unablässig treibt der Auftaktsieger vom Seitenrand seine Teamkollegen im Seilgeviert an. Mit donnernden Schlachtrufen und Salven von Luftschlägen. Es hilft diesmal nichts. Die Seelzer Boxstaffel von Cheftrainer Arthur Mattheis biegt einen Rückstand um zum knappen 14:13-Sieg. Rahimic: »Trotz meines Erfolgs schmerzt die Niederlage sehr.« Bundesligaboxen sei halt Mannschaftssport. (Was Alen und die Boxfans zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnten: Aufgrund des Einsatzes nicht startberechtigter Kämpfer des Gastgebers korrigierte der Deutsche Boxsportverband das Ergebnis im nachhinein: Remis, 13:13.) Und jetzt, verschnaufen? Rahimic: »Maximal ein, zwei Tage, mehr nicht.« Danach gehe es sofort wieder ins Training. Tatendrang pausiert nicht gerne.

Kopf führt Faust

Eine schwere, aschgraue Wolkendecke hängt über dem Bundesstützpunkt im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Es ist ein Mittwoch vormittag Anfang Februar. Pfützen, einige mit zartem Ölschleier, säumen den welligen Asphaltpfad zur Pforte des Sechsgeschossers. Der silberfarbene Bau mit seinen breiten Fensterfronten grenzt an das Velodrom aus der Ära der gescheiterten Olympia-2000-Bewerbung Berlins.

In der ersten Etage liegt das Domizil der Hauptstädtischen Elitefighter. Schräg gegenüber der Eingangstür die Schaltzentrale, das Büro von Trainer und Stützpunktleiter Abramowski. Zwei, drei Dutzend Wimpel vergangener Wettkämpfe, bedruckte und bestickte, mit Fransen und ohne, zieren die dicken Sperrholzwände. Mittenmang stehen zwei schmucklose Tische, längsseitig zusammengeschoben. Eine großflächige Ablage für diverse Amtsschreiben, Verbandskorrespondenzen, Trainingspläne. Seine Schützlinge fit machen, das sei das eine, bemerkt Abramowski. Und das andere? Verwaltungskram, nebenher und nebenbei.

Oliver Rast Schattenboxen: Bewegungsabläufe automatisieren, fiktiven Gegner fokussieren – Rahimic im Jersey des BC Traktor Schwerin

Ansonsten: Das Interieur der Kaderschmiede ist typisch. Ein Areal mit Hantelbänken, Kraftstation, allerlei gusseisernen Zusatzgewichten und einer Handvoll Boxsäcken mit deutlichen Gebrauchsspuren. Ein Raum weiter drei Hochringe, dicht an dicht. Blut, Schweiß und Tränen haben die blass gewordenen kobaltblauen Ringböden aufgesogen, ein paar Flicken im Farbton bessern Fehlstellen aus. Der Eindruck für Beobachter: Hier werden kleine und große Champs geformt; tagein, tagaus.

Einen der Boxsäcke traktiert Zeina Nassar. Seit acht Uhr morgens rackert die ambitionierte Federgewichtlerin für ihre Karriere. Wilde Schlaghagel der Muslima mit dem Hidschab prasseln auf das lederne Sportgerät ein, die Fünf-Punkt-Stahlkette wickelt sich dabei um den Deckenhaken. »Endspurt«, Abramowski feuert noch einmal an, dann: »Schluss für heute.« Nassar wirkt zufrieden, lächelt verschmitzt, wendet den Kopf seitlich zum Autor – und fragt kokett: »Na, wie war ich?«

Zehn vor zehn. Rahimic ist mit seinem Traktor-Kumpel Melvin Kahrimanovic bereits da, Ekaterini Stamatoglou und Mohamed Dahami treffen wenig später ein. Nach dem Klamottenwechsel das Übliche: aufwärmen. Trainingsalltag eben. Stützpunktchef Abramowski sagt: »In dieser Woche stehen Regeneration und Koordination auf dem Programm.« Hirnmasse statt Schlagkraft solle aktiviert werden. Die Laufleiter liegt ausgebreitet auf dem Parkett mit diversen Abriebstellen, zwölf Meter, vierundzwanzig Sprossen. Grundschule Beinarbeit, Trippelschritte vor, seitlich und zurück samt Links-rechts-Kombinationen. Eines fällt auf: Ist Rahimic dran, fixiert er mit weit aufgerissenen Augen und starrem Blick die vor ihm liegenden Hürden. Es ist einer jener Augenblicke, die charakteristisch sind. Egal, ob physischer Gegner im Seilquadrat oder schnöde Trockenübung beim Training, er will Aufgaben lösen. Besser werden, siegen. In dem Fall gar nicht so leicht. 30, 40 Minuten lang zwischen den Sprossen Schrittfolgen einstudieren, im Vollspeed. Geschafft. Gang rausnehmen, dehnen.

Dafür nimmt jeder aus der Trainingsgruppe eine der klobigen Kunstledermatten als Unterlage. Reihum wählt das Quartett Stretchübungen aus. Abramowski schaut sich seine Athleten konzentriert an, berichtigt ab und zu, »Hüfte nach vorne, anspannen«. Im Hintergrund laufen derweil Charts aus der Konserve, die Frequenz eines Dudelfunks. Bei einem der knappen Wortbeiträge merkt die kleine Schar auf. Stichwort: heiraten am 22.2.2022. »Standesämter vermelden einen großen Andrang«, behauptet die Stimme aus dem Äther. Ein Toptag für Eheschließungen, sechs Zweien in einem Datum. Warum nicht sieben, in zweihundert Jahren, flachsen die Vier mit ihrem Coach. Fünf nach elf Uhr endet die Trainingseinheit, »kurz und bündig«, sagt Rahimic routiniert. Schluss ist für ihn trotzdem noch nicht.

Taktvoll im Spiegelbild

Boxende zahlen oft drauf. Weniger gesundheitlich, vielmehr finanziell. Vergleichsweise gut dotierte Sportförderplätze bei der Bundeswehr sind rar, die Sporthilfe allein ist kaum mehr als ein Zubrot. »Hätte ich ein, zwei Sponsoren, wäre einiges einfacher«, sagt Rahimic. Bis zu 13mal trainiert er in sieben Tagen, ein Fulltimejob. Und dennoch muss er parallel seinen Lebensunterhalt bestreiten. Unter anderem so: Mehrmals wöchentlich tauscht der C-Lizenz-Inhaber die Rollen, vom Wettkämpfer zum Übungsleiter. Rahimic unterrichtet den Nachwuchs – in Lichtenrade etwa, dem südlichsten Zipfel Westberlins. »Hauptstadt-Boxen« heißt der Verein, den ein Bekannter, Eldin Lekusic, mitten im Pandemiejahr 2020 gegründet hat.

Die Jungboxer des neuen Klubs haben Unterschlupf im Untergeschoss einer Kindertagesstätte gefunden, in dem sonst Taekwondookurse angeboten werden. Der Trainingsraum ist komplett ausstaffiert, die Umkleidekabinen bezugsfertig, Duschen folgen noch. In den Katakomben ist noch viel Platz für Anbauten, erzählt Lekusic beim kleinen Rundgang mit Rahimic, der an diesem Abend seine erste Einheit im Dress der »Hauptstadtboxer« anleitet. Der Vereinsgründer stellt den prominenten Neuzugang vor, die boxenden Lehrlinge stehen derweil in Reih und Glied. Direkt danach übernimmt Rahimic. »So, Jungs«, sagt der erst 23jährige, »jeder nimmt sich ein Springseil, und auf geht’s«. Die acht Teens hüpfen minutenlang auf dem rot-blau gemusterten Mattenboden taktvoll vor ihrem eigenen Spiegelbild. »Natürlich weiß ich, was ich von ihnen sehen will«, sagt Rahimic. Wenig ist das nicht.

Die Pulsfrequenz steigt unterdessen rasant. Die Jungathleten inhalieren mit kräftigen Atemzügen die Frischluft, die schubweise durch das geöffnete Kellerfenster in den Raum dringt. Rahimic stellt vier Pärchen zusammen, in etwa gleich groß und gleich schwer. »Rechts Gerade, links Haken«, gibt der Traktorist das Kommando vor. Dabei schlängelt er sich elegant zwischen die Übungsduos wie durch einen Slalomparcours, unterbricht seine Rasselbande, wenn er Fehler entdeckt. Und ganz wichtig: »Locker bleiben, die Beinarbeit zählt, die Schlagkraft kommt später von alleine«, betont er immer wieder. Für Rahimic ist es ein willkommener Job, »wofür ich aber nur mittwochs Zeit habe«. Denn alle anderen Tage sind längst verplant, Nachhilfe im Faustkampf gibt er ferner bei seinem alten Heimatverein BC Olympia 75 aus Schöneberg.

Immer am Limit, immer hochtourig, immer einen Tick mehr machen müssen als andere – eine Art Credo? »Du, ich kenn’ das nicht anders«, sagt Rahimic. Keine Floskel also, einfach hat er es nie gehabt. Dazu passt: Seine Eltern sind vor Ausbruch des Jugoslawien-Krieges 1991 bei einem Berlin-Besuch in der Stadt geblieben, dort wurde Alen auch geboren. Sie sind bosnische Roma. Einen Aufenthaltstitel bekamen sie nicht – und zogen später zu Verwandten nach Paris, in das berüchtigte Banlieue Montfermeil. Zwölf Jahre verbrachte die Familie in Frankreich. Anschließend die Rückkehr. »Ich wollte Deutschland auf internationaler Bühne vertreten«, betont Rahimic, dessen französischer Akzent in all den Jahren verlorenging. Die hiesige Bürokratie verhinderte das. Seit 2017 startet der Topathlet im Nationaldress von Bosnien-Herzegowina. Seine Perspektive: »Ich will lebenslang boxen.« Klingt ultimativ. Alens Mutter zuckt bei dieser Aussage augenblicklich zusammen und umklammert mit beiden Händen fest die Kaffeetasse. Sie werde sich immerzu um ihren Sohn sorgen, sagt sie. Dennoch, Zweifel hat niemand in der Familie: Alen wird seinen Weg weitergehen, Schritt für Schritt. Der pure Wille treibt ihn an, so wie am Tag seines ersten Geburtstages.