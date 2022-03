Vom Verbrechen, Russe zu sein

jW

Acht Jahre lang berichtete die FAZ so gut wie nichts über Tod und Leid im Donbass. Jetzt, da z. B. die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) beschlossen hat, »alle durch sie geförderten deutsch-russischen Forschungskooperationen auf Eis zu legen« (FAZ vom 8. März), lässt sich vermuten, dass die Ursachen für beides sind: Es ist hierzulande ein Verbrechen, Russe zu sein. FAZ-Koherausgeber Jürgen Kaube, der immerhin unter der Überschrift »Es ist kein Verbrechen, Russe zu sein« die DFG kritisiert, hält deren »Sanktion, die keine Handlungen sanktioniert, sondern nur eine Zugehörigkeit« für »zweideutig«. Da lässt sich fragen, was zur Eindeutigkeit, nämlich rassistischen, unter den deutschen Gelehrten wohl fehlt.

Eindeutig ist in dieser Hinsicht auch der Bericht des freien Schweizer Autors Jürg Altwegg am Freitag in der FAZ unter der Überschrift »Heldin der russischen Wahrheit« über die französische Kriegsreporterin Anne-Laure Bonnel, Autorin des Dokumentarfilms »Donbass«: Sie habe 2015 auf mehreren Reisen mit Hilfsgütern gefilmt, »was sie sah. Die Leiden der Zivilbevölkerung, Verstümmelte und Tote. Die Menschen, die sie befragte, erzählen von Hunger und Folter. Die Autorin verzichtet auf jede historische und politische Einordnung und gibt dem Geschehen einen eindeutigen Anstrich – im Sinne der Separatisten. ›Donbass‹ beginnt mit einer Hassrede von Petro Poroschenko, dem Vorgänger von Wolodimir Selenskij – es ist die Kriegserklärung an die Separatisten«. Der Film habe »Putins Freunden in Frankreich« für ihre Propaganda gedient. Immerhin wird in Altweggs Artikel die von den Vereinten Nationen genannte Zahl von mehr als 13.000 Toten (darunter 3.400 Zivilisten) im Donbass aufgeführt – die Ziffer und die dazugehörigen Bilder sind für deutsche Großmedien ansonsten ein Tabu, ebenso wie die Existenz faschistischer Regimenter im Kampf gegen die Donbass-Bewohner.

Sie verbreiten Kiewer Propaganda, Interviews mit Militärs wie dem früheren Brigadegeneral und Berater im Bundeskanzleramt, Erich Vad, bleiben die Ausnahme. Im ZDF-»Morgenmagazin« wurde er am Mittwoch wieder zur Lage gefragt. Antwort: »Im Moment ist es so, dass im Süden die russischen Streitkräfte sehr erfolgreich unterwegs sind. Die Schwarzmeerküste wird quasi komplett kontrolliert. Sie stehen kurz vor Odessa.« Es sei gelungen, von der Krim eine Landbrücke in den Donbass zu errichten. Die Ukraine verlege im Moment Truppen aus dem Südosten Richtung Kiew. Russland gehe jetzt auch von Osten vor, allerdings nicht in einem zügigen Tempo. Er bewerte das so, »dass sie sich damit auch bewusst Zeit lassen«. Die Meldungen über Unfähigkeit, mangelnde Logistik, liegengebliebene Fahrzeuge stimmten zum Teil, aber er glaube, dass sich die russischen Streitkräfte »einfach systematisch auf den Kampf in und um Kiew« vorbereiten. Militärisch betrachtet, reichten die jetzt 180.000 russischen Soldaten für eine Gesamtbesetzung der Ukraine »definitiv nicht aus«. Russland konzentriere sich derzeit auf den Südosten und auf den Kampf um Kiew: »Und das ist eine sehr starke Herausforderung.« Wenn es dazu komme, sei das »eine der blutigsten Geschichten, die man im Krieg erleben kann«. Es seien in dem Fall Kämpfe in Wohngebieten zu erwarten, die auch Zivilisten betreffen würden. Man kenne solche Beispiele aus Bagdad, Beirut oder Aleppo – »das kann sehr fürchterlich werden«. Als »wirklich gute Nachrichten« bezeichnete Vad Andeutungen für eine politische Lösung – etwa Verzicht der Ukraine auf NATO-Mitgliedschaft. Aber die »eskalatorische Rhetorik auf beiden Seiten, auch in manchen Medien des Westens mit Blick auf Putin« sei »wenig hilfreich«. Schlussfolgerung: Wer jahrelang vom Krieg gegen Russen schweigt, hat nur an dem Interesse.